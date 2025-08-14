Đối thủ châu Âu của Xforce, Yaris Cross đang có giá ưu đãi ngang SUV cỡ A

Một nhân viên tư vấn bán hàng tại Quảng Ninh đang chào khách mua Skoda Kushaq với mức giá thấp hơn 10% so với đề xuất, áp dụng cho cả hai phiên bản. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 59,9 triệu và 64,9 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 539,1 triệu và 584,1 triệu đồng.

Đây là khuyến mại lớn nhất của Kushaq, kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, tư vấn bán hàng cho biết chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh và thanh toán 100%, xuất hóa đơn trong tháng 8.

Tại những khu vực khác, đại lý chỉ áp dụng khuyến mại nhiều nhất 10 triệu đồng.

Skoda Kushaq được lắp ráp tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng ở Quảng Ninh (Ảnh: Trung Nghĩa).

Giá khởi điểm thực tế của Skoda Kushaq sau khuyến mại đã dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV hạng A như Hyundai Venue (từ 539 triệu đồng). Trong khi đó, các đối thủ cùng cỡ B của “tân binh” đến từ thương hiệu châu Âu này cũng có ưu đãi hấp dẫn không kém.

Mitsubishi Xforce đang được nhà phân phối hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản. Trong đó, biến thể tiêu chuẩn GLX hưởng mức hỗ trợ 100%, tương đương mức giảm 60 triệu đồng, hạ giá xe xuống còn 539 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 35 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 670 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các mẫu xe còn lại trong phân khúc B-SUV như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos hay Honda HR-V đều có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 8. Trong đó, khuyến mại của HR-V chỉ áp dụng bản tiêu chuẩn (G).

Quay trở lại với Skoda Kushaq, mẫu xe này cũng có hệ thống an toàn chủ động (ADAS) nhưng thiếu một số tính năng hỗ trợ so với các đối thủ. Bù lại, công nghệ này xuất hiện ngay từ bản tiêu chuẩn của “tân binh” đến từ châu Âu, phần nào tạo lợi thế cạnh tranh.

Nội thất của Skoda Kushaq (Ảnh: Trung Nghĩa).

Phần lớn các mẫu B-SUV đều đã có số liệu bán hàng trong tháng 7, trừ Hyundai Creta. Nhiều khả năng VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu nhóm xe này với 1.902 chiếc được bán ra.

Xét riêng “sân chơi” của các sản phẩm thuần xăng, Toyota Yaris Cross giành lại vị trí số 1 từ tay Mitsubishi Xforce với 1.259 xe được tiêu thụ. Xforce “hạ nhiệt” sau màn bứt phá ở tháng 6, nhưng vẫn bán được 1.185 chiếc.