Loạt ô tô bán chậm nhất tháng 10: Xe mới nâng cấp cũng không thoát “ế”

Vị trí “đầu bảng” một lần nữa quay trở lại Honda Accord, với kết quả bán hàng chỉ đạt 3 chiếc.

Ở vị trí thứ 2 là Ford Mustang Mach-E, dòng SUV điện tiền tỷ này giao ít xe hơn tháng 9. Danh sách tháng này còn có sự hiện diện của những mẫu xe ít dành cho số đông như Toyota Alphard và Land Cruiser.

Kia Morning thoát khỏi danh sách xe bán chậm tháng 9 nhờ được nâng cấp, nhưng sức hút chưa đủ lớn khiến mẫu xe đô thị hạng A này một lần nữa rơi top xe “ế”. Đáng nói rằng, một sản phẩm bị “kênh” giá lên thành 5 tỷ đồng như Land Cruiser vẫn bán được nhiều xe hơn Morning trong tháng 10.

Những cái tên biến mất khỏi danh sách xe bán chậm tháng 10 so với tháng trước đó có: Honda Civic Type R, Ford Explorer và Toyota Innova. Loạt xe này đều thuộc diện tạm ngừng kinh doanh, đã hoặc sắp bị “khai tử” tại Việt Nam.

Xe gầm thấp chiếm 1 nửa danh sách. Sự phân bổ của các thương hiệu vẫn tập trung vào các hãng xe Nhật Bản khi chiếm tới 6 vị trí, xe Hàn có 3 sản phẩm và xe Mỹ có một đại diện.