Nhóm xe hybrid tháng 10: Honda CR-V giảm mạnh tiêu thụ dù có ưu đãi lớn

Trong nhóm xe hybrid, Honda CR-V e:HEV là một trong số ít những sản phẩm có ưu đãi lớn. Theo đó, mẫu xe này được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10 (áp dụng với xe được sản xuất trong năm 2024), quy đổi thành mức giảm 126 triệu, giúp giá bán thực tế hạ còn 1,133 tỷ đồng.

Dù vậy, doanh số của mẫu xe này lại giảm gần 35% so với tháng 9, chỉ đạt 178 chiếc. Thứ hạng của CR-V e:HEV trong nhóm xe hybrid tháng 10 cũng vì thế mà tụt xuống vị trí thứ 4, xếp sau Suzuki XL7 (249 xe).

Honda CR-V e:HEV sẽ được hãng xe Nhật Bản chuyển sang lắp ráp tại nước ta. Lô xe đầu tiên có thể được mở bán ngay sau Tết Nguyên Đán 2026 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngôi đầu của nhóm xe này cũng có sự thay đổi trong tháng 10. Vị trí này vốn thuộc về Toyota Corolla Cross HEV ở tháng 9, nhưng vì tháng vừa qua doanh số giảm gần 11% và đạt 270 chiếc, mẫu xe này tụt xuống thứ hạng 2.

Toyota Innova Cross HEV quay trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc xe hybrid. Theo đó, sức tiêu thụ của mẫu xe này tăng 10,8% so với tháng 9, đạt 287 chiếc và sau 10 tháng đầu năm, Innova Cross vẫn đang dẫn đầu nhóm xe này nhờ lũy kế doanh số đạt 2.398 chiếc.

Thị trường còn một số mẫu xe xăng lai điện như Haval H6 HEV, Jolion… nhưng không được công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài Honda CR-V e:HEV và Toyota Corolla Cross HEV, hai dòng xe hybrid khác cũng ghi nhận doanh số sụt giảm trong tháng 10 gồm có: Toyota Yaris Cross HEV và Kia Sorento HEV/PHEV. Đa phần các sản phẩm thuộc nhóm xe này đều tăng trưởng tiêu thụ trong tháng 10, theo xu thế chung của thị trường.

Tuy nhiên, nhóm xe HEV (hybrid tự sạc) có thể gặp khó khăn trong 2 tháng cuối năm 2025, bởi từ ngày 1/1/2026, dòng xe này sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Đó là nội dung được sửa đổi tại Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt, được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025.

Hiện tại, xe HEV đang chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 45% hoặc 50%, tùy theo dung tích động cơ dưới 2.000cc hoặc trong khoảng 2.000-3.000cc. Với mức thuế mới chỉ bằng 70% của giá trị trên, giá bán của xe HEV hứa hẹn sẽ giảm mạnh.

Thuế tiêu thụ đặc biệt giảm kéo theo giá sau thuế giá trị gia tăng (10%) giảm, từ đó giúp xe hybrid giảm mạnh giá bán (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo ước tính của giới chuyên gia, một mẫu xe HEV có giá bán lẻ đề xuất khoảng 750 triệu đồng có thể được giảm tới 60 triệu đồng, sau khi chính sách trên có hiệu lực. Với sản phẩm có giá lên tới 1,5 tỷ đồng, mức giảm có thể lên tới 150 triệu đồng.

Không chỉ vậy, giá bán của xe HEV giảm mạnh hứa hẹn kéo theo biểu giá tính thuế trước bạ, giúp người dùng tiết kiệm thêm chi phí đăng ký sau 1/1/2026. Trước tình hình này, sức mua xe HEV của người dùng trong tháng 11 đang có xu hướng sụt giảm, theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, một nhân viên bán hàng của Honda cho hay: “Bản hybrid của dòng CR-V (e:HEV RS) đang có sức tiêu thụ chững lại, dù đang được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Khách hàng quan tâm đến mẫu xe này có tâm lý chờ sang năm 2026, khi chính sách mới có hiệu lực”.