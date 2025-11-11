Thúc đẩy hợp tác về việc làm, người có công giữa Việt Nam và Lào

Nội dung được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh tại Hội nghị quan chức cao cấp về lao động Việt Nam - Lào năm 2025 được tổ chức ngày 11/11, để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam – Lào lần thứ 9 sẽ diễn ra vào ngày mai (12/11).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy và Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phongsaysack Inthalath chủ trì hội nghị.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy khái quát, hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng ở cấp Trung ương.

Đồng thời, hai nước đang thúc đẩy rà soát các hoạt động hợp tác để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Lào vào tháng 12 tới.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Việt Nam và Lào là hai nước có tình hữu nghị, láng giềng đặc biệt, được Đảng và nhân dân hai nước bồi đắp và xây dựng trong hơn 63 năm qua. Hai nước luôn giữ được mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Nhắc về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Thứ trưởng Cao Huy khẳng định mối quan hệ bền chặt này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, dày công vun đắp đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử.

Mối quan hệ tốt đẹp này đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy (Ảnh: Mạnh Quân).

“Trong quá trình đó, việc hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm và người có công giữa hai nước luôn được quan tâm, thúc đẩy và mở rộng, công tác phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây, nay là Bộ Nội vụ, và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào được triển khai thường xuyên và liên tục, vượt qua các khó khăn và thách thức, thể hiện rõ tình cảm khăng khít, gắn bó lâu dài và trách nhiệm giữa các bên”, Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh.

Nhìn lại trong năm 2024-2025 vừa qua, kể từ Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội được tổ chức tại Luang Parbang vào cuối năm 2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, hai Bộ thường xuyên trao đổi, thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể về xây dựng, thực hiện chính sách tại Việt Nam, tại Lào.

Nỗ lực hỗ trợ sáng kiến về lao động, việc làm

Việt Nam đã nỗ lực hỗ trợ các sáng kiến về lao động và việc làm của Lào trong năm Chủ tịch ASEAN 2024, rà soát quy định của Việt Nam để hướng tới tạo cơ hội cho các sinh viên Lào tốt nghiệp tại Việt Nam được làm việc tại Quảng Ninh, hay tổ chức đào tạo cho cán bộ, sinh viên Lào trong lĩnh vực lao động – xã hội và kỹ năng truyền thông.

Việt Nam và Lào là hai nước có tình hữu nghị, láng giềng đặc biệt (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ trưởng khẳng định hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau về các quan điểm, sáng kiến của Việt Nam và Lào trong nhiều diễn đàn khu vực ASEAN, ILO và quốc tế khác cũng như phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động liên quan.

Vì vậy, hoạt động hợp tác giữa hai Bộ đang hướng đến ngày càng cụ thể và thiết thực hơn. Các đơn vị 2 bên đã có những cố gắng, nỗ lực trong quá trình triển khai thực hiện những hợp tác giữa 2 Bộ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, nhất định về nguồn lực, quá trình sắp xếp bộ máy của hai nước cũng làm chậm lại những dự kiến hợp tác.

Trên cơ sở đó, tại hội nghị hôm nay, Thứ trưởng Cao Huy đề nghị, hai bên cùng nhau trao đổi với tinh thần tích cực, thẳng thắn và hữu nghị; cùng nhau chia sẻ, cập nhật về các chính sách, chương trình thúc đẩy lao động, việc làm cho lao động và vấn đề quản lý lao động nước ngoài tại hai nước; người có công, chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động và người có công.

Đại biểu hai Bộ chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ những chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc, các đại biểu sẽ thảo luận, đề xuất những giải pháp, phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hoàn thiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác lao động và người có công để hai Bộ trưởng ký kết, nâng tầm hợp tác giữa hai Bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước của hai bên.

Hợp tác mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phongsaysack Inthalath cho biết, trong không khí của tình hữu nghị đặc biệt, quan hệ vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục được mở rộng trên mọi lĩnh vực.

Thứ trưởng Phongsaysack Inthalath khẳng định, điều này sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, nhất là việc thực hiện theo hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam, hợp tác về phúc lợi xã hội giữa hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả tích cực.

Hội nghị này là cơ hội tốt để hai bên gặp gỡ, trao đổi sau khi có sự thay đổi về tổ chức bộ máy.

Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phongsaysack Inthalath (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào mong muốn hai Bộ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên. Tại hội nghị này, hai Bộ cùng nhau đánh giá lại kết quả hợp tác trong thời gian vừa qua, đồng thời trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công, chính sách, pháp luật liên quan đến chức năng, vai trò trong lĩnh vực được hai Bộ quản lý. Đặc biệt là nội dung xác định, xây dựng phương hướng hợp tác giữa 2 Bộ trong thời gian tới,

Thứ trưởng tin rằng với truyền thống hợp tác giữa hai Bộ trong suốt thời gian qua, hội nghị sẽ đạt được những kết quả, thành công.

Hội nghị có 5 phiên làm việc. Trong phiên 1, các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận kết quả việc triển khai Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Xã hội lần thứ 8 trong hai năm 2024-2025. Tiếp đó, các đại biểu cùng thảo luận liên quan đến chính sách pháp luật về lao động; người có công; chia sẻ thông tin về quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm và người có công của Việt Nam.

Trong phiên cuối cùng, các nội dung chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 sẽ được bàn thảo.