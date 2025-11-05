Người dân có việc làm và thu nhập ổn định từ nguồn vốn vay ưu đãi

Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được triển khai theo Nghị định số 61 của Chính phủ. Theo đó, cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/1 dự án và không quá 100 triệu đồng/1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa 100 triệu đồng/lao động.

Hằng năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Phù Yên (Sơn La) phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Mường Cơi rà soát, lập danh sách đối tượng được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Từ đó, xem xét mức vay cụ thể đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động.

Thông qua rà soát, lập kế hoạch cho vay, nguồn vốn tín dụng ưu đãi về giải quyết việc làm được phân bổ và giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích sử dụng. Đồng thời, Phòng Giao dịch NHCSXH Phù Yên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, thực hiện giải ngân tại điểm giao dịch, đưa đồng vốn đến với người dân thuận lợi hơn và tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Phù Yên sát sao, hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả (Ảnh: Xuân Mai).

Hiện nay, xã Mường Cơi duy trì 45 tổ tiết kiệm và vay vốn của NHCSXH, dư nợ chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn xã trên 21,4 tỷ đồng, với 361 khách hàng đang vay vốn. Đối tượng cho vay chủ yếu là các hộ gia đình có mục đích sản xuất, kinh doanh rõ ràng, có tiềm năng phát triển, hiệu quả kinh tế cao và có khả năng giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Đặc biệt, ưu tiên cho vay đối với các mô hình sản xuất sản phẩm OCOP, theo tiêu chuẩn VietGAP...

Ông Phan Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, cho biết, từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã đầu tư vào các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo lại vùng cây ăn quả, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Các đối tượng trong diện được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập ổn định, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương.

Đầu năm 2024, thông qua Hội Cựu chiến binh xã Mường Cơi, gia đình bà Đặng Thị Hải, bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi được vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch NHCSXH Phù Yên để đầu tư nuôi bò sinh sản. “Hiện nay, đàn bò phát triển tốt, gia đình tôi đã trả hết nợ và vươn lên thoát nghèo”, bà Hải chia sẻ.

Tương tự, gia đình bà Đặng Thị Lưu ở bản Nghĩa Hưng sau 2 lần được tạo điều kiện vay vốn của NHCSXH đến nay không những thoát nghèo mà còn có thu nhập cao.

Bà Lưu cho biết, năm 2019, được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi từ NHCSXH, gia đình bà đầu tư cải tạo đất và mua cây giống trồng 5.000m2 cam, bưởi. Sau khi trả hết nợ, năm 2023, gia đình tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng mở rộng vườn cây ăn quả lên 1ha, đầu tư chuồng trại nuôi 30 con lợn nái, 200 con lợn thịt, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Ông Cầm Hải Đăng, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Phù Yên, thông tin, thời gian qua, mặc dù có nhiều thay đổi từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch NHCSXH Phù Yên vẫn linh hoạt thích ứng, duy trì hoạt động tín dụng ổn định, thông suốt, hiệu quả. Không chỉ đáp ứng 100% nhu cầu vốn của bà con mà còn ghi nhận tăng trưởng tín dụng ấn tượng. Qua đó khẳng định vai trò trụ cột, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.

Để chủ động thích nghi với việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, Phòng giao dịch NHCSXH Phù Yên đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Lãnh đạo và cán bộ Phòng giao dịch trực tiếp về cơ sở, làm việc với UBND các xã mới, các hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Mục tiêu trọng tâm là rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống mạng lưới, kiện toàn, sắp xếp lại các Tổ Tiết kiệm và vay vốn để đồng bộ với mô hình hành chính mới, không để gián đoạn dòng vốn hay bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách.

Việc tăng cường đi cơ sở đã tạo sự phối hợp hiệu quả giữa ngân hàng và địa phương trong việc giải ngân, thu hồi vốn vay, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Đặc biệt, Phòng giao dịch NHCSXH Phù Yên luôn nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện rất lớn từ cấp ủy, chính quyền các xã. Nhờ đó, các điểm giao dịch tại xã hoạt động ổn định. Đây là yếu tố then chốt, giúp đảm bảo các phiên giao dịch hàng tháng diễn ra đúng thời gian, quy định, tạo điều kiện thuận tiện nhất để người dân tiếp cận vốn vay và dịch vụ ngân hàng.

Xuân Mai