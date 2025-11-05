Cục Việc làm làm việc với An Giang về hỗ trợ việc làm bền vững

Nội dung làm việc tập trung vào công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm và đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 3 - Hỗ trợ việc làm bền vững. Đây là cấu phần quan trọng của Dự án 4 trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tiểu dự án 3 tạo việc làm bền vững cho hơn 40.000 lao động tại An Giang

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã báo cáo tổng kết tình hình triển khai Tiểu dự án 3, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo, Tiểu dự án 3 được triển khai nhằm mục tiêu tạo việc làm bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin thị trường, qua đó góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống và giảm nghèo bền vững.

Tổng kinh phí được giao thực hiện Tiểu dự án 3 trong giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 87 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến nay đạt 46 tỷ đồng, tương đương 53,06% kế hoạch. Đặc biệt, vốn sự nghiệp đạt tỷ lệ giải ngân ấn tượng 80,94%, gần 15 tỷ đồng so với kế hoạch ngắn hạn.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Duật).

Qua 5 năm triển khai, các mục tiêu chính của Tiểu dự án 3 cơ bản đã vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là thành công trong công tác hỗ trợ giao dịch việc làm, kết nối việc làm và nâng cao năng lực hệ thống dự báo thị trường lao động.

Tiểu dự án đã cơ bản hoàn thành mục tiêu hỗ trợ việc làm, với con số ấn tượng là trên 40.000 lượt lao động được hỗ trợ có việc làm mới, ổn định, cải thiện thu nhập và đời sống. Các hoạt động đã chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác việc làm và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, các hoạt động được triển khai theo hướng bền vững, góp phần phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi sinh kế lâu dài.

Tỉnh cũng đã tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm, thu hút trên 10.000 người lao động tham dự và 117 doanh nghiệp tham gia. Số lao động được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm đạt hơn 99%.

Về quản lý lao động, tỉnh đã tổ chức thu nhập và cập nhật thông tin người lao động trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt trên 76%.

Ngoài ra, các phiên, sàn giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và mở rộng ra các huyện, thị xã, tạo cơ hội tối đa cho người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tuyển dụng trực tiếp.

Tỉnh cũng ghi nhận tỷ lệ lao động có việc làm bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng hàng năm.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Tiểu dự án 3 vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Cụ thể, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở còn lúng túng và thiếu đồng bộ, dẫn đến việc triển khai chưa được nhịp nhàng và hiệu quả như mong muốn. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm còn hạn chế; Thêm vào đó, công tác kiểm tra, giám sát tuy có tiến bộ nhưng chưa được thực hiện thường xuyên, chưa gắn kết với việc đánh giá kết quả đầu ra thực tế của các hoạt động.

Cần chú trọng đào tạo lao động chất lượng cao tại Phú Quốc

Cục Việc làm ghi nhận công tác quản lý nhà nước và việc triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia của Sở Nội vụ An Giang trên địa bàn.

Ngoài nội dung trên, Cục cũng đã nghe Sở Nội vụ tỉnh An Giang báo cáo chi tiết về tình hình lao động, việc làm trên địa bàn. Sở cho biết An Giang là tỉnh trọng điểm về nguồn cung lao động cho khu vực phía Nam và cả nước.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 20.043 doanh nghiệp (trong đó có 9 doanh nghiệp nhà nước, 72 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Tổng số lao động làm việc là 210.934 người (5113 người làm trong doanh nghiệp nhà nước, 28.656 người làm trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình phát biểu chỉ đạo buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Duật)

Tỉnh đã giải quyết việc làm cho 34.993 người, đạt 87,48% so với kế hoạch, và đưa 1.060 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 600 người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn, đặc biệt tập trung nhiều nhất tại Đặc khu Phú Quốc.

Sở Nội vụ cũng chỉ ra những thuận lợi đáng kể trong công tác quản lý nhà nước, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương được tăng cường, giúp kiểm soát tốt số lượng, ngành nghề và lĩnh vực sử dụng lao động. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuân thủ tương đối nghiêm túc quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, như nguồn lực thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài gặp nhiều khó khăn sau sáp nhập, và công tác an toàn vệ sinh lao động còn nhiều hạn chế tại một số doanh nghiệp.

Liên quan tình hình lao động trên địa bàn, Cục trưởng Cục Việc làm đã đưa ra nhận định quan trọng về tiềm năng phát triển lao động tại đặc khu Phú Quốc.

Theo đó, sự bùng nổ của ngành du lịch nghỉ dưỡng hạng sang tại đây đang tạo ra nhu cầu cao về nguồn nhân lực. Các lĩnh vực trọng điểm đang thiếu hụt và sôi động nhất bao gồm: Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ spa, du lịch, bất động sản và xây dựng.

Để tận dụng tối đa tiềm năng này, theo Cục trưởng, địa phương cần chú trọng liên kết đào tạo một lượng lớn lao động có chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ cao. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nỗ lực phát triển nhân lực chất lượng cao để đón APEC 2027.

Cục trưởng Bình nhấn mạnh đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với thị trường lao động của tỉnh.

Theo vị Cục trưởng, để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế dịch vụ đang bùng nổ, Cục Việc làm đề nghị tỉnh cần có sự tập trung chiến lược vào các nghề dịch vụ tại các địa bàn trọng điểm như Phú Quốc, Rạch Giá và Long Xuyên.

Việc này có thể thực hiện thông qua 2 hình thức: Làm mẫu các mô hình đào tạo chất lượng cao hoặc mời chuyên gia (thậm chí là chuyên gia quốc tế) về để nâng cao tiêu chuẩn đào tạo, từ đó cuốn hút doanh nghiệp tham gia vào quá trình phát triển nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động,".

Để chuẩn bị đón tiếp sự kiện APEC 2027, Cục Việc làm đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các quy định lao động và việc làm. Đồng thời, Cục yêu cầu Sở cần ráo riết rà soát và chỉ đạo thực hiện việc kiểm định và huấn luyện an toàn lao động trên toàn bộ đảo Phú Quốc.

Mục tiêu là nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về lao động cho công tác tổ chức APEC, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực phát triển nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng dịch vụ.

Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Minh Thư phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Duật).

5 nhiệm vụ quan trọng tăng cường phát triển lao động chất lượng cao tại An Giang

Một trong những điểm trọng tâm và mang tính chiến lược dài hạn là xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư. Cụ thể, Cục đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh xây dựng Đề án về phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động kéo dài đến năm 2030, với tầm nhìn tới năm 2045.

Đề án này cần phải làm rõ chiến lược phát triển nhân lực, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư vào công tác đào tạo nhân lực ngay tại địa phương. Mục tiêu là để cung ứng lao động không chỉ cho tỉnh nhà mà còn cho các vùng phía Nam và cả nước. Đặc biệt, cần làm rõ việc phân luồng học sinh, khuyến nghị chuyển đổi mạnh mẽ sang hình thức đào tạo trung học nghề và kỹ thuật ngay sau khi hoàn thành trung học cơ sở.

Theo Cục trưởng, việc phân luồng không thể dàn trải mà phải thực hiện ngay từ giai đoạn chuyển cấp. Cụ thể, đối với học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, những em có nhu cầu và mong muốn học tiếp các cấp học cao hơn sẽ được tạo điều kiện.

Ngược lại, những em không có tính học tiếp hệ phổ thông cần được phân luồng ngay từ lớp 9 để chuyển đổi sang đào tạo trung học nghề và kỹ thuật. Mục tiêu là giúp học sinh sớm có tay nghề, gia nhập thị trường lao động bằng kỹ năng thực tế, đồng thời đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cho các ngành dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Ông Ngô Văn Hoàng, Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở nội vụ tỉnh An Giang báo cáo tình hình lao động việc làm trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Duật).

Thứ hai, đối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Cục Việc làm yêu cầu rà soát cơ cấu tổ chức, xây dựng định hướng làm việc và chiến lược rõ ràng, đồng thời chuyển đổi vai trò để TTDVVL trở thành đầu mối liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức dịch vụ việc làm, cung ứng lao động và tổ chức đào tạo ngắn hạn.

Việc này cũng cần được lồng ghép với chiến lược phát triển nhân lực cho các ngành nghề và địa bàn khác nhau, cụ thể như phải gắn việc cho vay tín dụng việc làm đối với đối tượng ngư dân bám biển với công tác tư vấn, đào tạo và huấn luyện an toàn lao động ngắn hạn.

Thứ ba, Cục Việc làm cũng đề nghị Sở cần quan tâm tới việc phát triển Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, để Trung tâm chuyển đổi vai trò và trở thành một đầu mối có quyền hạn trong việc liên kết với các doanh nghiệp và trường nghề trong và ngoài nước. Mục tiêu là tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, đặc biệt là nhằm phát triển nguồn nhân lực dịch vụ tại Phú Quốc.

Đồng thời, Sở cần xây dựng đơn giá dịch vụ công đối với các hoạt động dịch vụ việc làm để giao nhiệm vụ cho trung tâm, qua đó giúp trung tâm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và tăng cường khả năng tự chủ.

Thứ tư, về công tác An toàn Lao động (ATLĐ), Cục cho rằng cần đánh giá toàn diện công tác kiểm định và huấn luyện ATLĐ tại địa phương. Đặc biệt, Sở cần báo cáo tỉnh để có chủ trương triển khai thực chất hoạt động kiểm định và huấn luyện ATLĐ, tổ chức rà soát và thực hiện tới từng địa bàn xã, lấy địa bàn xã làm trọng tâm để kiểm soát hiệu quả ATLĐ.

Cục trưởng Cục việc làm Vũ Trọng Bình và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy trao đổi về các giải pháp mang tính chiến lược dài hạn giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Cuối cùng, theo yêu cầu của Cục, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn và xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách về việc làm, thị trường, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài, và an toàn lao động. Đặc biệt, cần tổ chức tập huấn cho cấp xã để họ thực hiện tốt chức năng chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý lao động.

Trước đó, ngày 3/11, đoàn công tác của Cục Việc làm, Bộ nội vụ đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp.