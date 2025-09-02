Thành phố duy nhất cả nước luôn đứng tốp đầu về cải cách hành chính

Theo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, thời gian qua, thành phố luôn được Chính phủ, Bộ Nội vụ đánh giá là địa phương có nhiều sáng kiến, đi đầu trong cải cách hành chính (CCHC).

Trong suốt 13 năm kể từ khi Bộ Nội vụ thực hiện đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC, Hải Phòng là địa phương duy nhất luôn xếp ở vị trí top đầu của bảng xếp hạng. 13 năm qua, thứ hạng thấp nhất của Hải Phòng là hạng 6/63 tỉnh thành, có 6 năm đứng hạng 2/63 và 2 năm đứng đầu bảng xếp hạng (năm 2021 và 2024).

Theo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, đây là kết quả của một quá trình tích lũy, thể hiện tính chất bền vững của công tác CCHC của thành phố, khẳng định sự quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính quyền thành phố trong việc duy trì, cải thiện chỉ số CCHC.

Kết quả trên cũng cho thấy công tác CCHC của thành phố đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo nên những bước chuyển biến rõ rệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Xếp hạng cải cách hành chính Hải Phòng (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng chia sẻ 5 kinh nghiệm quan trọng trong triển khai công tác CCHC của địa phương để đạt được kết quả trên.

Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, thể hiện rõ sự chủ động, kiên quyết

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, UBND thành phố luôn kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC đảm bảo triển khai đầy đủ các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và khả năng thực hiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hải Phòng xác lập cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC; xây dựng Bộ chỉ số CCHC, tổ chức chấm điểm, xác định vị trí xếp hạng chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành, địa phương....

Trong quá trình triển khai, thành phố kiểm tra và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ mà UBND và lãnh đạo UBND giao các đơn vị thực hiện. Việc chấm điểm này được thực hiện bằng phần mềm.

Thành phố đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền cũng bằng phần mềm và khảo sát thời gian thực. Phương thức đánh giá này bảo đảm chính xác, khách quan hơn.

Sở Nội vụ Hải Phòng, công tác CCHC của thành phố được quan tâm hướng về cơ sở, coi đây là nền móng chắc chắn cho công tác CCHC của thành phố.

Do đó, Hải Phòng xây dựng Bộ Chỉ số CCHC cấp xã giúp đánh giá đồng bộ cấp xã trong toàn thành phố theo một khung tiêu chí thống nhất. Các Tổ công tác kiểm tra CCHC được thành lập theo phương thức “cầm tay chỉ việc” tới công chức làm trực tiếp ở xã để hướng dẫn khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong CCHC tại địa phương.

Hải Phòng đặc biệt chú trọng công tác CCHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Đặc biệt, công tác thực hiện CCHC của thành phố tập trung cao vào tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hải Phòng thực hiện nhiều hình thức đối thoại linh hoạt, từ cấp thành phố tới các địa phương; đối thoại qua Cổng Thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; hỗ trợ doanh nghiệp qua Zalo, trả lời trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạo AI...

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính bằng việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến là công tác CCHC quan trọng mà Hải Phòng tập trung thực hiện. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Với định hướng trên, thành phố quyết liệt rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thành phố sáng tạo khoảng 50 mô hình mới hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp lập, hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhờ đó, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên tăng cao; giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp nhất. Theo thống kê, 50% cơ quan ở Hải Phòng có tỷ lệ 100% hồ sơ nhận hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên.

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, thành phố cũng đã thiết lập Hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối liên thông các cấp chính quyền, kết nối với 23 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành Trung ương; tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 90%.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình được thực hiện tại Hải Phòng (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho đơn vị, địa phương.

Giai đoạn 2015-2021, Hải Phòng sắp xếp giảm 105 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã.

Giai đoạn 2022 đến năm 2024, thành phố tiếp tục giảm 99 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 8 phòng thuộc các sở, 2 chi cục trực thuộc các sở, giảm 23 phòng chuyên môn thuộc ban, chi cục; giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã.

Năm 2025, thực hiện chủ trương của Trung ương, thành phố Hải Phòng hợp nhất với tỉnh Hải Dương với 114 xã, phường, đặc khu, đồng thời tinh gọn tổ chức bộ máy giảm 11 sở, ngành (từ 25 đơn vị, xuống còn 14 đơn vị).

Hải Phòng tiên phong thí điểm nhiều mô hình mới, đẩy mạnh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, thành phố đã tăng cường phân cấp, ủy quyền cho đơn vị, địa phương trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: đất đai, quy hoạch, đầu tư, ngân sách nhà nước...

Trong giai đoạn 2021 đến tháng 6/2025, Hải Phòng đã ban hành hơn 30 văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước.

Việc tăng cường phân cấp đã tạo sự chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc, giảm thời gian hội họp, xin ý kiến cấp trên, hạn chế cơ chế xin - cho; góp phần khai thác, sử dụng tốt các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú trọng xây dựng đội ngũ

Một trong những công tác trọng tâm mà Hải Phòng tập trung nguồn lực thực hiện là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phương châm của thành phố là đội ngũ phải đảm bảo số lượng, chất lượng và ngày càng kỷ luật, chuyên nghiệp, nêu cao trách nhiệm thi hành công vụ.

Để nâng cao chất lượng đầu vào của công chức, ngay từ năm 2013, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo đổi mới công tác tuyển dụng từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, xác định vị trí tuyển dụng theo cơ cấu vị trí việc làm, tiếp nhận hồ sơ đến việc tổ chức thi tuyển; thực hiện kiểm tra chặt chẽ đối với văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển công chức.

Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức kỳ tuyển công chức trên máy tính và thực hiện phỏng vấn khi tuyển dụng (lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp phỏng vấn). Việc tuyển dụng công khai, minh bạch nên được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận.

Lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp chủ trì các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ tại các đơn vị, địa phương, kiểm tra tới tận các xã, phường.

Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm thời gian làm việc, tạo nên nề nếp thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức.

Một trong những công tác trọng tâm mà Hải Phòng tập trung nguồn lực thực hiện là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thành phố cũng thực hiện nghiêm việc đánh giá công chức, viên chức hằng năm, bảo đảm chính xác, khách quan làm cơ sở để tinh giản biên chế, loại trừ những công chức trì trệ, nhũng nhiễu.

Chủ động bắt nhịp chuyển đổi số

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, trong lĩnh vực CCHC, thành phố chủ động bắt nhịp chuyển đổi số để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đều ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành động để thực hiện Chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong thực hiện chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND thành phố đã triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với yêu cầu: 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; 100% cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp huyện; 100% cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Hải Phòng cũng đã xây dựng kho dữ liệu dùng chung với 192 bộ dữ liệu, 1.941 trường thông tin, hơn 437.600 bản ghi của 18/20 sở, ngành cung cấp; cổng dữ liệu mở đã công bố 50/98 bộ dữ liệu mở do 7/20 sở, ngành cung cấp.

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác CCHC, thành phố Hải Phòng đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, từ đó tác động rất tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Hải Phòng thời gian qua (Ảnh: Nguyễn Dương).

* Tài liệu: Tham luận của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tại Hội thảo khoa học “Lịch sử, truyền thống và định hướng phát triển của Bộ Nội vụ giai đoạn 2025-2045”.