Chi tiết quy trình cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Liên quan đến quy trình cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định 2 trường hợp cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quyết định tại cuộc họp của cộng đồng dân cư.

Thứ nhất, người đang giữ chức trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tự nguyện xin thôi vì lý do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác theo nguyện vọng cá nhân. Trường hợp này người xin thôi cần có đơn gửi chủ tịch UBND xã và nêu rõ lí do.

Thứ hai, trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đề nghị chủ tịch UBND xã xem xét cho thôi trong trường hợp: trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của UBNB xã, các quy định của cấp trên, vi phạm pháp luật.

Trường hợp trên cũng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khi có ít nhất 50% tổng số hộ gia đình hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố kiến nghị.

Liên quan đến trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Cụ thể về trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư, người chủ trì cuộc họp của cộng đồng dân cư theo quy định tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký cuộc họp.

Thư ký cuộc họp được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

Tiếp đó, người tham dự cuộc họp thảo luận về những nội dung được người chủ trì hoặc người được phân công trình bày.

Sau khi biểu quyết đối với những nội dung đã được thảo luận, người chủ trì cuộc họp công bố kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết và kết luận cuộc họp.

Quyết định của cộng đồng dân cư được thể hiện bằng các hình thức văn bản: Nghị quyết, biên bản cuộc họp, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư trong đó thể hiện rõ nội dung quyết định của cộng đồng dân cư theo quy định.

Liên quan đến công nhận kết quả cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND xã xem xét, ra quyết định công nhận kết quả cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua.

Trường hợp không ban hành quyết định công nhận kết quả cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định cũng quy định cuộc họp không thống nhất được việc cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì UBND xã xem xét, quyết định sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND cấp xã quyết định việc tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới.

Trong thời gian khuyết trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND cấp xã thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới.