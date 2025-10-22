Bảo mật tuyệt đối đề thi, đáp án khi tuyển công chức

Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức mới nhất do Bộ Nội vụ ban hành quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục tổ chức kỳ thi.

Theo đó, hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và thông tin liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức.

Việc xây dựng đề thi, câu hỏi, hướng dẫn chấm điểm, đáp án, quy chế khu vực làm đề thi đều có các yêu cầu bảo mật.

Cụ thể, đề thi, câu hỏi thi, hướng dẫn chấm điểm, đáp án để phục vụ riêng cho kỳ tuyển dụng công chức chưa sử dụng phải được bảo quản theo chế độ mật.

Đề thi, câu hỏi thi được giải mật ngay sau khi kết thúc bài thi, đồng thời hướng dẫn chấm điểm, đáp án được giải mật sau khi kết thúc việc chấm thi.

Theo quy chế, việc xây dựng đề thi, câu hỏi thi, hướng dẫn chấm điểm, đáp án phải được thực hiện tại địa điểm an toàn, được bảo vệ, có đầy đủ phương tiện bảo quản, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm không tiếp nhận và truyền thông tin, dữ liệu điện tử giữa trong và ngoài khu vực làm đề thi.

Các thành viên tham gia làm đề thi, câu hỏi thi, hướng dẫn chấm điểm, đáp án, tham gia việc in sao đề thi, câu hỏi thi của bài thi nào đều phải cách ly với bên ngoài từ thời điểm tập trung làm các nội dung trên cho đến khi kết thúc bài thi đó.

Trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của trưởng ban đề thi thì các thành viên được phép ra ngoài hoặc liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định hoặc di động.

Đồng thời, khi nói chuyện phải bật loa ngoài, có ghi âm và có sự giám sát của thành viên ban giám sát, của đại diện cơ quan công an (nếu được mời tham gia).

Quy chế còn nêu rõ toàn bộ quá trình giao, nhận, vận chuyển đề thi, câu hỏi thi, hướng dẫn chấm điểm, đáp án phải được giám sát bởi thành viên ban giám sát, của đại diện cơ quan công an (nếu được mời tham gia).

Bên cạnh đó, các túi đựng đề thi, câu hỏi thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án phải được bảo quản, bảo mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình giao nhận, vận chuyển.

Thiết bị tại nơi làm đề thi (kể cả thiết bị bị hỏng hay không dùng đến) chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly sau khi kết thúc bài thi cuối cùng.

Về yêu cầu chung, đề thi, câu hỏi thi, đáp án và hướng dẫn chấm điểm phải bảo đảm chính xác, khoa học. Đề thi phải có lời văn, câu chữ phải rõ ràng, mạch lạc, đúng văn phạm, đúng chính tả.

Quy chế yêu cầu tuyệt đối không sử dụng những từ ngữ gây hiểu nhầm hoặc có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Trong trường hợp bắt buộc phải dùng từ đa nghĩa thì phải giải thích theo nghĩa được sử dụng trong câu hỏi.

Bên cạnh việc xây dựng phải bao quát được cơ bản nội dung yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì câu hỏi thi phải đánh giá được kiến thức lý thuyết; năng lực về tư duy, logic; khả năng vận dụng, liên hệ thực tiễn; kết hợp giữa lý thuyết với kiểm tra tư duy, suy luận, tổng hợp, phân tích, xử lý tình huống; đánh giá, phân loại được thí sinh.

Ngoài ra, đề thi phải ghi rõ điểm tối đa của bài thi, số điểm của mỗi câu hỏi thi.

Quy chế cũng nêu rõ quy định về việc tổ chức thi trên máy tính và trên giấy.