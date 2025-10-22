Công chức ngồi bàn ăn vẫn nghĩ việc, thở phào khi xã được tăng thêm cán bộ

Giảm áp lực nhờ được bổ sung các vị trí việc làm

Từ kiến nghị của một số địa phương, căn cứ quy định pháp luật liên quan, Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm tại UBND xã.

Cụ thể, tăng thêm vị trí việc làm chuyên viên được bố trí tại văn phòng HĐND và UBND cấp xã. Vị trí này thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, giúp việc cho HĐND, các ban của HĐND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ định hướng sẽ bố trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và kế toán viên tại các phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã.

Cấp xã chủ động phân công, bố trí công việc (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Từ thực tiễn khi tăng cường về tỉnh Điện Biên hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) Phạm Trung Giang cho rằng hướng dẫn này phù hợp với tình hình các địa phương hiện nay.

Ông Giang dẫn công văn số 09 của Ban Chỉ đạo quy định "2 Ban của HĐND gồm: 2 trưởng ban do Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiêm nhiệm, 2 Phó Trưởng ban chuyên trách và 2 công chức".

Vì vậy, việc hướng dẫn vị trí chuyên viên giúp việc các ban của HĐND bố trí tại văn phòng HĐND và UBND tạo điều kiện để UBND chủ động phân công, bố trí điều tiết công việc, giảm áp lực cho các phòng ban chuyên môn khác.

Bên cạnh đó, liên quan đến vị trí kế toán bố trí ở các phòng ban chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công, ông Phạm Trung Giang phân tích sẽ thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ, giảm áp lực cho phòng kinh tế (phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị) do Công văn số 7415/BNV-CCVC hướng dẫn chỉ có vị trí kế toán ở phòng này.

Lãnh đạo ký hàng trăm hồ sơ mỗi ngày

Sau khi sáp nhập 3 xã của huyện Hóc Môn cũ, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh (TPHCM) Nguyễn Lê Trọng Tâm cho biết số lượng biên chế giảm, trong khi khối lượng công việc tăng cao.

Cấp xã vừa phải tiếp nhận khối lượng công việc lớn từ cấp huyện cũ, lại vừa “dang tay” quản lý địa bàn rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn.

Ông Tâm dẫn chứng, các phòng chuyên môn của UBND xã chỉ còn 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng và các chuyên viên. Những công chức này phải thay nhau phụ trách nhiều đầu việc, lĩnh vực khác nhau.

“Đơn cử, phòng kinh tế phải phụ trách các lĩnh vực kinh tế, môi trường, đô thị, đất đai, giao thông, xây dựng… Anh em vừa xử lý thủ tục, hồ sơ hành chính, vừa phải khảo sát, nắm địa bàn, tiếp nhận đơn thư của người dân…

Có khi, công chức phải làm việc đến tối muộn mới xong, thậm chí mang việc về nhà, ngồi trên bàn ăn vẫn suy nghĩ chuyện công việc. Với khối lượng công việc hiện tại, các phòng chuyên môn rất cần tăng thêm số lượng cấp phó để đảm đương nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh nêu thực tế.

Công chức cấp xã sẽ giảm tải công việc khi được bổ sung thêm các vị trí việc làm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngay cả cấp lãnh đạo như ông Tâm cũng phải đối mặt với "núi" công việc. Ông Tâm chia sẻ rằng từ ngày 1/7 đến nay, trung bình mỗi ngày ông phải ký hàng trăm bộ hồ sơ. Khi đang họp, xử lý vấn đề phát sinh trên địa bàn hay thậm chí là ngồi trên bàn ăn, ông cũng phải tạm ngưng để ký.

“Về cơ bản, cán bộ có thể đáp ứng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công việc và một số công việc phát sinh. Tuy nhiên, về lâu dài, khối lượng với áp lực công việc lớn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc”, ông Tâm nói.

Về định hướng bổ sung các vị trí việc làm cho cấp xã, ông Tâm cho rằng sẽ giảm tải rất nhiều khối lượng công việc, đặc biệt cho các phòng chuyên môn.

“Không những vậy, công chức tại đơn vị sẽ đỡ áp lực hơn và có thời gian trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng, từ đó nâng cao năng lực phục vụ cho người dân, cống hiến cho bộ máy. Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương cũng được thực hiện nhanh hơn, tiết kiệm thời gian cho công chức và người dân”, vị lãnh đạo bày tỏ.

Bên cạnh đó, ông Tâm cho rằng việc bố trí cán bộ tại những địa phương đông dân cũng cần có sự xem xét bổ sung, nhằm đảm bảo công việc và phục vụ nhu cầu người dân tốt hơn.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh cũng kiến nghị địa phương tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tập huấn chuyên môn cho cán bộ cập nhận kiến thức mới; đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu công việc.

Để tối ưu hiệu quả vận hành, thời gian qua, đơn vị cũng đã chủ động tham mưu UBND xã, triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến; đẩy mạnh chữ ký số; hưởng ứng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và xây dựng, ban hành văn bản trên ứng dụng quản lý văn bản chung của thành phố; đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ, công chức.