Người đàn ông đuối nước tử vong khi bơi qua sông để kiếm đồ nhậu

Chiều 22/10, UBND xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tìm thấy thi thể của ông K.D. (48 tuổi) đuối nước tử vong tại sông Ba Si.

Trước đó lúc 16h ngày 20/10, ông D. cùng vài người bạn ngồi nhậu trên bờ sông.

Đoạn sông nơi ông D. đuối nước tử vong (Ảnh: CTV).

Sau đó, ông D. bơi qua sông Ba Si để hái trái bần làm mồi nhậu tiếp. Người đàn ông bơi được một đoạn đến giữa sông thì chìm xuống nước và mất tích.

Nhận tin báo Công an xã Bình Phú, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long đến hiện trường hỗ trợ lặn tìm ông D..

Đến khoảng 8h ngày 22/10, cảnh sát đã tìm thấy thi thể người đàn ông cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc khoảng 200m.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.