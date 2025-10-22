Đồng Nai dừng chứng thực hợp đồng, giao dịch ở 42 xã, phường từ tháng 11

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký quyết định về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch của UBND xã, phường trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND của 42 xã, phường trên địa bàn sang các tổ chức hành nghề công chứng (theo quy định tại Điều 5 Nghị định 23/2015 của Chính phủ về chứng thực, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2025).

Một văn phòng công chứng tại tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/11 và áp dụng cho 42 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó có những phường trung tâm đông dân như: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Hiệp, Tam Phước, Long Khánh, Biên Hòa, Bình Phước...

Tại thời điểm quyết định có hiệu lực, UBND xã, phường không được tiếp nhận và thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi đã được chuyển giao. Người dân sẽ thực hiện việc này tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Các việc chứng thực không được chuyển giao (không phải chứng thực giao dịch, hợp đồng), UBND các xã, phường vẫn thực hiện bình thường theo quy định.

Sau sáp nhập với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có 95 đơn vị hành chính xã, phường, gồm 72 xã và 23 phường.