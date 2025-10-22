Cán bộ công chức từng bị kỷ luật có được xét tặng kỷ niệm chương cấp tỉnh?

Bà Thảo Anh đã trình Sở Nội vụ tại địa phương bà công tác hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh". Tuy nhiên, trong thời gian công tác, bà Thảo Anh từng bị kỷ luật 1 năm nên bà không biết hồ sơ của mình hợp lệ hay không.

Bà Thảo Anh đặt câu hỏi: “Đối với trường hợp có thời gian bị xử lý kỷ luật thì cách tính thành tích khen thưởng sẽ được xác định ra sao? Tính tổng thời gian công tác trừ đi thời gian bị kỷ luật hay chỉ được tính từ sau khi cá nhân đã chấp hành xong kỷ luật?”.

Bộ Giáo dục - Đào tạo trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (Ảnh: Trần Hiệp).

Trả lời câu hỏi của bà Thảo Anh, Bộ Nội vụ cho biết đối tượng, điều kiện tặng kỷ niệm chương được quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo đó, kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối cơ quan trung ương.

Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Bộ, ban, ngành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối cơ quan trung ương quy định.

Trường hợp của bà Thảo Anh được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo đó, trường hợp cá nhân, tập thể bị kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ luật, cá nhân, tập thể lập được thành tích thì thành tích khen thưởng được tính từ thời điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ luật.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết: “Việc quy định về tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương của tỉnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị bà Thảo Anh căn cứ các quy định xét tặng kỷ niệm chương của tỉnh để thực hiện; hoặc liên hệ Sở Nội vụ tỉnh để được hướng dẫn cụ thể hơn.