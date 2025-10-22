Lãnh đạo có thể bị cách chức khi để chậm giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký công văn số 7841 gửi các đơn vị yêu cầu gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã rất quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh đã phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên theo đánh giá, dù đã có nhiều nỗ lực, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn còn khiêm tốn, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trước thực tế này, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với công tác đánh giá, xếp loại tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm, theo quy định số 366 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo địa phương chỉ đạo các đơn vị xem đây là cơ sở để xem xét, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ khi thực hiện sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ được xem xét, biểu dương, khen thưởng vào cuối năm. Người đứng đầu được ưu tiên trong xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời được ưu tiên đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào vị trí cao hơn theo quy định.

Ngược lại, các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm trễ, trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, tập thể lãnh đạo sẽ bị xem xét đánh giá, xếp loại hạ bậc thi đua cuối năm. Đặc biệt, người đứng đầu cũng không được xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đối với trường hợp để xảy ra tình trạng kéo dài, nghiêm trọng, cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm, cách chức hoặc điều chuyển công tác theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được chỉ đạo xử lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu UBND tỉnh công khai định kỳ kết quả giải ngân và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai được giao tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân người đứng đầu có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai được giao tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân người đứng đầu theo quy định. Từ năm 2025 và các năm tiếp theo, kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ được lồng ghép làm tiêu chí bắt buộc trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước.