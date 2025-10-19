Sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc trong quý IV/2025

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp, thôn, tổ dân phố ngay trong năm 2025

Tại Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang được lấy ý kiến nhân dân, Trung ương giao Đảng uỷ Quốc hội và Đảng uỷ Chính phủ chủ trì, phối hợp các tỉnh uỷ, thành uỷ triển khai việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng; bảo đảm tổ chức phù hợp từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và quan tâm các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thời gian thực hiện trong quý IV/2025.

Cùng thời gian này, việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố sẽ được triển khai đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, gắn với mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ở cơ sở.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Báo cáo sẽ là căn cứ để xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ trong năm 2025.

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các địa phương phải khái quát tình hình tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố gắn với sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sẽ triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố, trong đó 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố. Giai đoạn 2019-2021, cả nước đã tinh giản, sáp nhập hơn 15.000 thôn, tổ dân phố, đưa tổng số còn khoảng 90.500 đơn vị.

Tuy nhiên, nhiều thôn, tổ dân phố vẫn còn bất cập về dân số, diện tích hoặc đặc thù miền núi, hải đảo. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu sớm ban hành tiêu chí, thủ tục thống nhất để địa phương có căn cứ tiếp tục sắp xếp, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp thực tiễn.

Hoàn thiện bộ máy, tinh gọn tổ chức, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả

Song song với nhiệm vụ trên, Trung ương còn yêu cầu thêm một loạt nhiệm vụ cấu trúc bộ máy để bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Trong Quý IV năm 2025, công tác chuẩn bị nền tảng về thể chế phải được hoàn thành. Cụ thể, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì việc hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để xác định, giao và quản lý biên chế của toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn 2026-2031.

Sẽ hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Đồng thời, một quy định mới về quản lý biên chế cũng sẽ được ban hành theo hướng phân cấp mạnh mẽ quyền quản lý biên chế cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho cơ sở.

Đến tháng 6/2026, hệ thống tổ chức bộ máy bên trong tiếp tục được tinh gọn. Các cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương chủ trì việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc "một cơ quan làm nhiều việc; một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì".

Yêu cầu này nhằm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, đi kèm với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính.

Cùng thời điểm này, Trung ương cũng yêu cầu cần hoàn thiện việc phân định rõ thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã, đồng thời đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục theo nguyên tắc kiên quyết: "có vào, có ra, có lên, có xuống".

Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm triển khai đồng bộ các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Việc đánh giá cán bộ sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa chiều, theo kết quả và sản phẩm cụ thể để đảm bảo lựa chọn đúng người, đúng việc.

Đặc biệt, để kiểm soát hiệu quả của các cải cách, Ban Tổ chức Trung ương còn chủ trì việc đánh giá tổng kết việc thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị theo các mốc 2 năm (vào năm 2027) và 5 năm (vào năm 2030) để kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh.