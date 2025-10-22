Bé trai bị vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe tại khu du lịch

Tối 22/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhi gặp tai nạn hy hữu khi chơi đua xe trong khu du lịch.

Theo gia đình, trong lúc điều khiển xe, em không may tông vào lan can chắn đường đua. Cú va chạm làm bé trai té ngã, đập mạnh vào vùng hạ vị. Em được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị nội khoa.

5 ngày sau, vùng bìu phải của bệnh nhi sưng to, đau dữ dội nên người nhà lập tức chuyển bé đến tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, kết quả siêu âm cho thấy bé vỡ tinh hoàn bên phải, cần mổ cấp cứu ngay trong đêm. Do tổn thương đã lâu ngày, mô viêm dính chặt xung quanh, ê-kíp điều trị phải bóc tách từng lớp mô rất khó khăn để cứu phần tinh hoàn còn lại.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi trong đêm (Ảnh: BV).

Theo BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Niệu của Bệnh viện Nhi đồng 2, những chấn thương vùng sinh dục ở trẻ thường bị cha mẹ xem nhẹ hoặc trì hoãn điều trị, trong khi đây là khu vực cực kỳ nhạy cảm vì có thể bỏ sót xoắn tinh hoàn.

"Tình trạng xoắn tinh hoàn nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời trong vòng 6 giờ có thể dẫn đến việc mô tinh hoàn bị hoại tử. Khi tinh hoàn buộc phải cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau”, bác sĩ cảnh báo.

Bác sĩ Đức khuyến cáo, phụ huynh cần đưa con em đi khám ngay khi thấy vùng bìu của trẻ sưng đỏ, đổi màu, hoặc bé than đau, đặc biệt sau khi bị té ngã hay va chạm mạnh. Phẫu thuật sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và đảm bảo chức năng sinh sản trong tương lai.

"Sự việc trên cũng cảnh báo về vấn đề an toàn trong các khu du lịch giải trí, nhất là với những trò chơi mang tính tốc độ hoặc va chạm mạnh. Trẻ em cần được trang bị đồ bảo hộ phù hợp và có người lớn giám sát chặt chẽ, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra", bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ.