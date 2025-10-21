Năm 2026 hoàn thành mọi việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, thôn, tổ dân phố

Thảo luận tại tổ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Quốc Luận (Lào Cai) kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai các bước sắp xếp, tinh gọn hệ thống ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Theo ông Luận, quá trình tháo gỡ khó khăn cho các địa phương thời gian qua được Trung ương xử lý kịp thời, theo đúng tinh thần vướng đâu gỡ đấy. Giai đoạn tới, theo ông, cần tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố theo tinh thần chỉ đạo này, tiến tới giai đoạn hai của việc sắp xếp xã, phường để tinh gọn hơn nữa bộ máy và tăng số lượng người làm việc ở cấp xã.

"Những xã, phường nào có thể sáp nhập thì nên tiếp tục sáp nhập để đảm bảo bộ máy hoạt động đồng bộ hiệu quả", ông kiến nghị.

Ông Nguyễn Quốc Luận, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai (Ảnh: Hồ Long).

Đại biểu cũng nhấn mạnh có chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố khi quy mô dân cư và khối lượng công việc tăng lên sau sắp xếp.

"Số việc phát sinh hàng ngày cũng tăng nên cần có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp để động viên lực lượng này", ông nói.

Về khối đơn vị sự nghiệp công lập, ông Luận cho rằng việc sắp xếp cần được triển khai nhanh và có hướng dẫn cụ thể về mô hình tổ chức, quản lý. Ông dẫn chứng: "Đến giờ có xã có tới 3-4 trạm y tế, chưa kể phòng khám đa khoa khu vực, nay chưa rõ mô hình quản lý thế nào. Trung ương cần sớm có hướng dẫn để các trạm y tế hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân".

Ông cũng đề xuất ban hành sớm quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp đa ngành ở cấp xã để đi vào hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, vị đại biểu của Lào Cai nêu vấn đề sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các nông, lâm trường, bởi nhiều công ty chỉ tồn tại trên danh nghĩa, công nợ lớn, nợ chế độ của người lao động. Ông đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý dứt điểm và ban hành cơ chế chính sách đặc thù xử lý vấn đề.

Một nội dung được ông Luận đặc biệt lưu ý là rà soát, điều chỉnh chế độ, chính sách đã lạc hậu, nhất là sau khi tổ chức lại bộ máy hai cấp chính quyền.

"Nhân viên trực trạm y tế 24/24 giờ chỉ được 25.000 đồng phụ cấp và 15.000 đồng tiền ăn trưa, quá thấp. Muốn thu hút bác sĩ về công tác ở tuyến cơ sở thì cần điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ cuộc sống", đại biểu tỉnh Lào Cai nêu ví dụ.

Phản hồi các kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ đang rà soát, điều chỉnh toàn diện các chính sách tiền lương và phụ cấp để phù hợp với việc phân loại lại đơn vị hành chính và khối lượng công việc ở cơ sở.

"Ví dụ như phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ, chức danh lãnh đạo… đều phải được xem xét lại. Từ đó, chúng tôi sẽ tính toán lại các chế độ chính sách liên quan đến an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đảm bảo công bằng giữa các vùng, miền", bộ trưởng Trà nói, đồng thời nhấn mạnh việc này phải làm nhanh, không được phép chậm trễ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Hồ Long).

Về sắp xếp thôn, tổ dân phố và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng cho biết Bộ Nội vụ đã và đang xây dựng Nghị định về sắp xếp thôn, tổ dân phố, đồng thời phối hợp các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch 130 của Chính phủ để sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

"Chúng tôi phấn đấu đến năm 2026 cơ bản hoàn thành mọi việc sắp xếp để tổ chức bộ máy vận hành ổn định, làm nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026–2030", Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.