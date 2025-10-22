Thông tin mới vụ bê tông, tấm kính rơi trúng 2 người ở Hà Nội

Liên quan tới vụ bê tông, tấm kính "từ trên trời" rơi trúng 2 người đi đường ở Hà Nội, tối 22/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết chính quyền đã có thông tin chính thức về sự việc.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, trong quá trình chủ đầu tư (bà T.T.T.B.) thi công tháo dỡ tại căn nhà cao 4 tầng, 1 tum ở số 121 đường Tôn Đức Thắng, phần bạt che chắn công trình bị rơi, cùng vật liệu xây dựng và kính từ công trình rơi xuống đường, trúng vào 2 người.

Công trình xây dựng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Vụ việc khiến chị Đ.T.Q. (SN 1990, trú tại phường Ô Chợ Dừa, người điều khiển xe máy) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Nạn nhân còn lại là anh M.Đ.G. (SN 1984, quê Thanh Hóa) được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, tuy nhiên do bị thương nặng nên anh này đã tử vong vào khoảng 11h30 cùng ngày.

Chính quyền địa phương cho biết, ông G. thường đi thu gom kính vụn tại các công trình xây dựng và sáng 22/10, ông G. có mặt tại công trình nêu trên thì xảy ra sự việc.

Chiếc xe máy do chị Q. điều khiển (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bộ, lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã yêu cầu chủ đầu tư công trình nêu trên dừng ngay việc thi công, tập trung tổ chức khắc phục hậu quả vụ việc.

Cũng theo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công trình nêu trên được thi công theo Giấy phép xây dựng số 240945/GPXD ngày 29/11/2024 do UBND quận Đống Đa (cũ) cấp, gồm 4 tầng và tum thang, tổng diện tích sàn 335,83m2. Việc tháo dỡ công trình cũ bắt đầu từ ngày 19/10.

Một mảng bê tông của công trình bị tháo dỡ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo nhà chức trách, trước khi khởi công, chủ đầu tư công trình đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bao gồm thông báo khởi công, giấy phép xây dựng, các biên bản xác nhận hiện trạng công trình liền kề, biện pháp phá dỡ do đơn vị có năng lực lập và thẩm tra, cùng bản cam kết thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Ngoài ra, Tổ Quản lý trật tự xây dựng của phường cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cũng thường xuyên giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình tháo dỡ, sự cố vẫn xảy ra, gây hậu quả đáng tiếc.

Vụ việc đang được Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.