Thủ tướng yêu cầu hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để ứng phó bão lũ

Ngày 22/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Công điện gửi Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan.

Theo dự báo, sáng mai bão Fengshen (bão số 12) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gây mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Cùng với đó, mưa lớn, thủy triều, nước dâng cao, nguy cơ cao xảy ra ngập úng nghiêm trọng ở các đô thị và vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bìa giữa) nghe báo cáo công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão Fengshen (Ảnh: Ngọc Phú).

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, ngành và Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố liên quan đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân di chuyển hoặc triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, cô lập chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đề phòng tình huống mưa lớn, sạt lở gây chia cắt, cô lập nhiều ngày.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán.

Các địa phương được giao căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tiết hoạt động của các phương tiện qua vùng bị tác động bởi mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được giao chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.