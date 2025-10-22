Hoàn thiện dự thảo nghị định về thành lập trung tâm tài chính quốc tế

Chiều 22/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Bộ Tài chính đã triển khai gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành và 2 địa phương về dự thảo Nghị định.

Đồng thời, Bộ cũng đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị định. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung dự thảo Nghị định, đặc biệt là nội dung Bộ Tài chính xin ý kiến Chính phủ liên quan đến các phương án khác nhau được đề xuất về địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: VGP).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, cũng như tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia, nhất là chuyên gia quốc tế để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng cho ý kiến cụ thể đối với các phương án được đề xuất về cơ quan giám sát trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở phân tích rõ chức năng, nhiệm vụ, các ưu điểm, hạn chế của từng phương án.