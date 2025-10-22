Nhà sản xuất “Mưa đỏ” cảnh báo phim bị sao chép

Theo thông báo, Điện ảnh Quân đội nhân dân phát hiện nhiều trang mạng, nền tảng trực tuyến và tài khoản cá nhân tự ý đăng tải, phát sóng hoặc cắt ghép các trích đoạn của Mưa đỏ khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị chủ quản hoặc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định rằng, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

"Mưa đỏ" đã tạo nên một hiện tượng vô tiền khoáng hậu trong điện ảnh Việt (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

“Các hành vi sao chép, phát hành, trình chiếu, trích đoạn, cắt ghép hoặc sử dụng hình ảnh, âm thanh của phim Mưa đỏ mà không được phép không chỉ xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của Bộ Quốc phòng, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị chính trị, nghệ thuật và thông điệp nhân văn của tác phẩm.

Đồng thời, làm tổn hại đến công sức, tâm huyết của tập thể nghệ sĩ, chiến sĩ và ê-kíp sáng tạo đã cống hiến cho bộ phim", thông báo nêu rõ.

Đơn vị sản xuất cũng đề nghị khán giả không xem, chia sẻ hay lan truyền các bản phim được đăng tải trái phép, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tôn trọng giá trị sáng tạo của nghệ sĩ.

Mưa đỏ là bộ phim đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Tác phẩm do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Đình Khang, Lê Hoàng Long, Nguyễn Phương Nam…

Sau hơn 1 tháng công chiếu, phim rời rạp vào ngày 29/9 với doanh thu gần 714 tỷ đồng và hơn 8,1 triệu lượt khán giả - theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Mưa đỏ trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt top 65 phim ăn khách nhất toàn cầu tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025.

Thành tích này được xem là “cơn mưa đỏ” thực sự của phòng vé Việt, khẳng định sức hút mạnh mẽ của dòng phim chiến tranh - cách mạng trong bối cảnh điện ảnh thương mại chiếm ưu thế.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - coi thành công của Mưa đỏ là một “cơ hội vàng” cần được chuyển hóa thành chiến lược cụ thể để bảo đảm dòng phim chiến tranh - cách mạng phát triển bền vững.

Ông Cường nhấn mạnh: “Hiện tượng Mưa đỏ cho thấy khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng các tác phẩm mang giá trị lịch sử, yêu nước nếu được làm chỉn chu và cảm xúc”.

Phim "Mưa đỏ" được chọn tham gia giải Oscar lần thứ 98 (Ảnh: Nhà sản xuất).

Không chỉ đạt kỷ lục doanh thu, Mưa đỏ còn được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) chọn đại diện Việt Nam gửi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 98, ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc (Best International Feature Film).

Hội đồng tuyển chọn gồm 5 thành viên là những nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch uy tín. Chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Sau khi kết thúc hành trình chiếu rạp, Mưa đỏ vẫn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn bộ phim sớm được phát hành trở lại trên các nền tảng hợp pháp để có thể tiếp cận rộng rãi hơn, đặc biệt là với người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Trên các diễn đàn điện ảnh, hàng loạt bình luận thể hiện sự chờ đợi: “Hy vọng Mưa đỏ sẽ chiếu trên VTV1 và có trong gói phim điện ảnh của nhà mạng”; “Chờ mãi từ cuối tháng 9 mà chưa thấy có thông báo chiếu lại”; “Mong phim được phát hành có thu trên nền tảng trực tuyến để nhiều người xem hơn”.

Một khán giả bày tỏ: “Mong Điện ảnh Quân đội nhân dân sớm phát hành bản chiếu mạng chính thức để khán giả có thể xem lại phim. Nếu có bản đầy đủ, chưa bị cắt dựng càng tốt, chúng tôi sẵn sàng trả phí.

Nguồn thu này, cùng với lợi nhuận từ chiếu rạp, có thể được tái đầu tư cho các dự án tiếp theo. Chỉ cần có phim hay để thưởng thức, tôi tin khán giả luôn sẵn lòng bỏ tiền. Rất mong sớm được xem Mưa đỏ trên nền tảng trực tuyến và kỳ vọng vào những tác phẩm mới của Điện ảnh Quân đội nhân dân trong thời gian tới”.

Trước đó, trả lời về kế hoạch phát hành tiếp theo, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - từng cho biết sau khi công chiếu toàn quốc, Mưa đỏ dự kiến được phát sóng trên các đài truyền hình quốc gia và địa phương để phục vụ nhân dân.

Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim - cũng từng chia sẻ rằng bộ phim sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa qua các buổi chiếu phục vụ bộ đội, nhân dân, cũng như phát hành trên nền tảng số có bản quyền. “Chúng tôi mong giá trị và thông điệp của Mưa đỏ còn được lan tỏa lâu dài”, bà nói.

Gần nhất, Mưa đỏ sẽ được chiếu miễn phí tại Hội chợ mùa thu 2025, diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Đây là cơ hội để khán giả chưa có dịp xem phim trên màn ảnh rộng được thưởng thức lại tác phẩm từng làm rung động hàng triệu trái tim.