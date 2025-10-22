Phùng Khánh Linh nhìn lại quãng thời gian vượt qua biến cố gia đình

Trong dịp trở lại sân khấu gần đây, Phùng Khánh Linh gây chú ý khi trải lòng về biến cố gia đình ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Nữ ca sĩ kể, cú sốc ập đến vào tháng 10/2024, giữa lúc cô đang hoàn thành những ca khúc cuối trong album phòng thu thứ 3 mang tên Giữa một vạn người.

Bố của nữ ca sĩ đột ngột qua đời sau một cơn tai biến. Điều khiến cô ám ảnh nhất chính là hình ảnh bố nằm trong quan tài. Khi ấy, cô nhận ra rằng hào quang, danh vọng hay tiền bạc là những thứ không thể mang theo được khi lìa xa.

Phùng Khánh Linh trải lòng về những biến cố cuộc đời trong một chương trình gần đây (Ảnh: Ban tổ chức).

Thời điểm đó, Phùng Khánh Linh phải hoãn các hoạt động âm nhạc. Thậm chí, cô từng muốn bỏ đi thật xa vì không chịu được nỗi mất mát quá lớn này. Nhưng rồi, nữ ca sĩ đã tự mình vượt qua.

“Nhiều năm qua, tôi từng khao khát được nhìn thấy giữa hàng vạn người. Nhưng khi đi qua những biến cố, tôi nhận ra điều mình cần không phải là ánh nhìn của người khác, mà là khả năng nhìn thấy chính mình”, Phùng Khánh Linh tâm sự.

Phùng Khánh Linh nhận ra nhiều bài học quý giá khi đi qua mất mát (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau hơn hai năm chuẩn bị, vừa qua, Phùng Khánh Linh phát hành album Giữa một vạn người. Sản phẩm không chỉ đánh dấu bước chuyển mình trong âm nhạc của nữ nghệ sĩ mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bền bỉ trên con đường nghệ thuật của cô.

Album gồm 12 ca khúc, trong đó có 8 ca khúc hoàn toàn mới, phản chiếu hành trình nội tâm của một nghệ sĩ giữa hiện thực và giấc mơ. Nữ ca sĩ cho biết, cô muốn kể lại hành trình của bản thân - giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khát vọng và nỗi sợ.

Với Phùng Khánh Linh, album này là một hành trình chữa lành, là lời cảm ơn dành cho tình yêu, sự tổn thương, mất mát và cả nỗi cô đơn - tất cả đã góp phần tạo nên một Phùng Khánh Linh bình tĩnh, biết ơn và sâu sắc hơn.

Chỉ sau 4 giờ ra mắt, album và các ca khúc đã nhanh chóng xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc.