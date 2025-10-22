Bắt khẩn cấp đối tượng tấn công thành viên tổ an ninh trật tự

Ngày 22/10, Công an xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Rcom Toai (SN 1997, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) về các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 20/10, ông P.N. (SN 1982) đến gặp ông K.C. (SN 1980) cùng trú tại xã Phú Túc, để bàn hợp đồng xây dựng nhà. Tại đây còn có Rcom Toai (SN 1997, cùng trú tại địa phương).

Công an xã Phú Túc bắt giữ Rcom Toai do có hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Do có mâu thuẫn từ trước, Toai đã dùng dao chém ông N. bị thương ở tay phải. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

Nhận tin báo về vụ việc nêu trên, Công an xã Phú Túc cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đến nhà ông K.C. để thuyết phục Toai hợp tác, làm việc.

Khi tổ công tác đang giải quyết vụ việc, Toai đã dùng dao chém vào vùng đầu ông Đ.Q.H., tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Sau khi gây án, Toai đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Công an xã Phú Túc, chiều 21/10, lực lượng công an phát hiện Toai đang lẩn trốn tại khu vực rẫy thuộc xã Phú Túc nên đã bao vây, bắt giữ thành công.