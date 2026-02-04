Nhiều tư liệu lịch sử quý về bầu cử lần đầu ra mắt công chúng

Ngày 3/2, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ chuyên đề Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ngày hội của toàn dân. Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), hướng tới Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, việc tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ chuyên đề là hoạt động thiết thực, nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, giá trị lịch sử của các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ, đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử sắp tới.

Các tài liệu, hình ảnh trưng bày phản ánh sinh động quá trình tổ chức Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946; các dấu mốc quan trọng của những kỳ bầu cử Quốc hội gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I là 6/1/1946, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 89%, tổng số 403 đại biểu được bầu.

Các đại biểu xem chân dung lãnh đạo Thường trực Quốc hội khóa I (1946-1960).

Bà Lý Tiết Hạng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai (áo đỏ) cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày.

Ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai cho biết, điểm mới của trưng bày lần này, Trung tâm chủ động khai thác, sưu tầm nhiều tư liệu quý trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu trữ quốc gia… được giới thiệu đến công chúng nhằm làm rõ giá trị, ý nghĩa và vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp.

Đáng chú ý, công chúng Gia Lai lần đầu được tiếp cận hệ thống tư liệu gồm các văn bản, nghị quyết, sắc lệnh ban hành trong giai đoạn 1945-1946 liên quan đến Tổng tuyển cử của cả nước. Công chúng cũng được tìm hiểu tư liệu về công tác bầu cử của tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, như tài liệu lưu trữ, mẫu con dấu phục vụ bầu cử.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý nghĩa của bầu cử trong bối cảnh đất nước đang xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham gia buổi trưng bày, em Bùi Thị Mỹ Dung, sinh viên năm 2 Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) bày tỏ niềm tự hào và hãnh diện khi được trực tiếp tìm hiểu những giá trị lịch sử mà các thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương mới có được. “Được sống trong thời bình càng thôi thúc thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị lịch sử của dân tộc đến bạn bè quốc tế”, Mỹ Dung chia sẻ.