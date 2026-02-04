Anh Tú Atus đóng cặp sao nữ 18 tuổi, thừa nhận trả nợ ân tình Trường Giang

Gần đây, Anh Tú Atus gây chú ý khi góp mặt trong dự án phim Tết Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang sản xuất và đảm nhận vai trò đạo diễn. Trong phim, nam diễn viên vào vai một chàng trai hài hước, tinh nghịch và gần gũi.

Nhân vật của Anh Tú Atus không chỉ đảm nhận tuyến tình cảm với Đoàn Minh Anh (SN 2008) - diễn viên kém anh 15 tuổi - mà còn giữ vai trò then chốt trong mối quan hệ cha con giữa ông Thạch (Trường Giang) và An (Đoàn Minh Anh).

Theo hé lộ, vai diễn của Anh Tú Atus vừa mang màu sắc hài hước, vừa là "điểm va chạm" tạo nên nhiều tình huống trớ trêu trong phim.

Anh Tú Atus thực hiện bộ ảnh mặc áo dài với phong cách mới lạ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia dự án, Anh Tú Atus cho biết anh đã nhận được lời mời từ Trường Giang từ cách đây hai năm. "Thời điểm đó tôi đang bận rộn với Anh trai say hi. Anh Giang nói đang ấp ủ kịch bản phim Tết và đã viết sẵn cho tôi một vai diễn. Vì là anh Giang nên tôi không có lý do gì để từ chối", nam diễn viên chia sẻ.

Anh Tú Atus cũng tiết lộ mối duyên gắn bó với Trường Giang đã có từ những ngày anh còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Vì thế, Nhà ba tôi một phòng được anh xem là lần hội ngộ chắc chắn phải diễn ra.

"Những vở kịch tôi tham gia thời còn là sinh viên đều là kịch bản của anh Giang. Việc góp mặt trong dự án lần này có thể xem như một cách tôi trả nợ ân tình. Tôi thực sự biết ơn vì anh Giang luôn nhớ tới và dõi theo hành trình làm nghề của mình", Anh Tú Atus bộc bạch.

Anh Tú Atus trong buổi ra mắt phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về việc đóng cặp cùng bạn diễn kém 15 tuổi, nam diễn viên thừa nhận ban đầu cũng có chút lo lắng về khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, nhờ sự ăn ý trong quá trình làm việc, cả hai nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng, tạo hiệu ứng tích cực trên màn ảnh.

Dù vậy, trước thời điểm phim ra rạp, diễn viên Đoàn Minh Anh bất ngờ vướng phải những ý kiến trái chiều khi bị cho là có cử chỉ thân thiết với Anh Tú Atus, người đã có gia đình.

Trước phản ứng của dư luận, tại buổi ra mắt phim, Anh Tú Atus thẳng thắn chia sẻ: "Cá nhân tôi thấy mọi chuyện bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng tôi không thoải mái thay cho Minh Anh. Với độ tuổi của bạn ấy, việc phải chịu những phản ứng tiêu cực như vậy là không công bằng. Tôi mong khán giả nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực hơn, vì Minh Anh là con gái và chỉ mới 18 tuổi".

Về phía mình, Đoàn Minh Anh cho biết đoạn clip gây tranh cãi xuất phát từ mong muốn chia sẻ kỷ niệm hậu trường và quá trình làm việc cùng ê-kíp. Nữ diễn viên khẳng định cô và Anh Tú Atus chỉ là đồng nghiệp, đồng thời bày tỏ sự yêu mến dành cho vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú Atus.

Anh Tú Atus điển trai trong bộ ảnh mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần một thập kỷ theo đuổi nghiệp diễn, Anh Tú Atus đã ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh, truyền hình và web-drama (phim chiếu mạng). Đáng chú ý, anh còn được xem là "gương mặt mát tay" của phim Tết Việt khi góp mặt trong 3 tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ đồng: Cua lại vợ bầu (191,8 tỷ đồng, năm 2019), Siêu lừa gặp siêu lầy (122 tỷ đồng, năm 2023) và Gặp lại chị bầu (105,3 tỷ đồng, năm 2024).

Thành công liên tiếp của các dự án trước khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào Nhà ba tôi một phòng, song Anh Tú Atus thừa nhận áp lực là điều không thể tránh khỏi.

"Sự phủ sóng mang đến cho tôi cơ hội được đến gần hơn với khán giả, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực phải làm mới bản thân, không để người xem cảm thấy nhàm chán", nam diễn viên chia sẻ.