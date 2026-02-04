GS.TS Phạm Mạnh Hùng giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8

Bệnh viện 19-8 Bộ Công an vừa thông tin về việc GS.TS Phạm Mạnh Hùng, chuyên gia đầu ngành tim mạch tại Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19-8.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch, với gần 30 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và can thiệp các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Hiện nay, ông đồng thời giữ cương vị Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, tham gia sâu vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu cho nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, chuyên gia đầu ngành tim mạch tại Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19-8 (Ảnh: T.A.).

Trong quá trình công tác, GS.TS Phạm Mạnh Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống y tế và các tổ chức chuyên môn, trong đó có Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam tại Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC).

Bên cạnh đó, ông cũng có nhiều năm tu nghiệp, học tập và làm việc tại các trung tâm tim mạch lớn trên thế giới như Đại học Ajou (Hàn Quốc), Đại học Harvard và Đại học California San Francisco (Hoa Kỳ), qua đó tiếp cận và cập nhật những kỹ thuật, xu hướng điều trị tim mạch tiên tiến của y học hiện đại.

Với những đóng góp nổi bật cho ngành y tế, GS.TS Phạm Mạnh Hùng đã được Nhà nước và các bộ, ngành trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Giải Nhất Nhân tài Đất Việt, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Đại diện Bệnh viện 19-8 cho biết, việc GS.TS Phạm Mạnh Hùng đảm nhiệm cương vị Viện trưởng Viện Tim mạch được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển mới cho đơn vị này theo hướng chuyên sâu và hiện đại.

Mục tiêu đặt ra là từng bước chuẩn hóa hoạt động chuyên môn theo các khuyến cáo quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng như người dân.