HLV Indonesia tuyên bố bất ngờ khi đội nhà thắng futsal Việt Nam

Ở trận tứ kết giải futsal châu Á vào tối 3/2, Indonesia đã giành chiến thắng 3-2 trước tuyển futsal Việt Nam, để lần đầu góp mặt ở bán kết giải đấu này trong lịch sử. Ở trận đấu này, đội bóng xứ vạn đảo đã dẫn trước 2-0. Sau đó, futsal Việt Nam có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Đa Hải. Chỉ 1 phút sau, Indonesia có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Phút 35, Đa Hải tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ 2-3 cho tuyển futsal Việt Nam.

Tuyển futsal Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho Indonesia (Ảnh: AFC).

Đáng tiếc, “Những chiến binh sao vàng” không thể ghi bàn thắng gỡ hòa trong những phút cuối và chấp nhận dừng bước ở vòng tứ kết.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Hector Souto của futsal Indonesia thẳng thắn thừa nhận sự thất vọng về màn trình diễn của đội nhà. Ông nói: “Thành thật mà nói, tôi không hài lòng. Tôi rất không hài lòng và thực sự buồn với màn trình diễn của đội bóng. Tôi nghĩ tuyển futsal Việt Nam đã chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều”.

Theo HLV Hector Souto, Indonesia bị tuyển futsal Việt Nam gây sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu và chỉ tỏ ra nhỉnh hơn ở những tình huống cố định. “Như các bạn đã thấy ở giải đấu này, tuyển futsal Việt Nam luôn tạo ra rất nhiều vấn đề cho các đội khác từ những pha bóng chết. Nhưng khi đối đầu với chúng tôi, họ gần như không có cơ hội nào từ những tình huống đó”, ông nói thêm.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng tuyển Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho Indonesia bằng lối chơi power-play (thủ môn dâng cao). “Họ đáng ra không thể triển khai power-play một cách dễ dàng như vậy trước Indonesia”.

HLV Hector Souto không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Indonesia (Ảnh: AFC).

Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Ahmad Habiebie là yếu tố quan trọng giúp Indonesia giữ sạch lưới trước sức ép lớn từ tuyển futsal Việt Nam trong những phút cuối.

Dẫu vậy, HLV Hector Souto khẳng định ông chỉ hài lòng với kết quả, còn màn trình diễn thì hoàn toàn không đáp ứng kỳ vọng. “Tôi luôn tách bạch giữa kết quả và phong độ. Về kết quả, tất nhiên tôi rất vui. Nhưng về lối chơi, đây không phải là màn trình diễn mà tôi mong muốn từ đội bóng của mình. Tôi kỳ vọng Indonesia phải kiểm soát và áp đảo trận đấu nhiều hơn”, ông nói.

Khi được một phóng viên đề nghị nở nụ cười trong buổi phỏng vấn sau trận, ông Souto thẳng thừng từ chối: “Không thể. Tôi không vui”.

Ở vòng bán kết, Indonesia sẽ đối đầu với Nhật Bản vào lúc 19h ngày 5/2.