Lộ trình thực hiện bảng lương, phụ cấp mới của công chức

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, chị N.T.T. đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức cho phù hợp để tương xứng với khối lượng công việc đảm nhiệm hiện nay, đồng thời tiến tới việc cải cách chính sách tiền lương khu vực công.

Về nội dung này, theo Bộ Nội vụ, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới.

Trong đó có việc mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Căn cứ vào Nghị quyết 27, Kết luận số 64-KL/TW, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 1/7/2024.

Bộ Nội vụ thông tin về lộ trình cải cách tiền lương khu vực công (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 (Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV) và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng thêm 30%) từ ngày 1/7/2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động ổn định xã hội.

Tại Kết luận số 83-KL/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW. Ban Chính sách, chiến lược sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Căn cứ vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83.

Kiến nghị của công dân sẽ được các Bộ, cơ quan chuyên môn nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.