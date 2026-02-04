Công ty quản lý thừa nhận sai phạm trốn thuế của tài tử Kim Seon Ho

Đồng thời, Kim Seon Ho cũng xin lỗi công chúng và cam kết hoàn tất nghĩa vụ thuế còn thiếu.

Ngày 4/2, Fantagio phát đi thông cáo liên quan đến nghi vấn trốn thuế của Kim Seon Ho. Theo đó, nam diễn viên đã thành lập một pháp nhân vào tháng 1/2024 nhằm phục vụ cho các hoạt động diễn xuất và sản xuất sân khấu.

Công ty quản lý của Kim Seon Ho thừa nhận nam diễn viên có thành lập công ty riêng và sai phạm trong việc xử lý thuế (Ảnh: Naver).

Trong giai đoạn từ khi pháp nhân được thành lập đến trước thời điểm ký hợp đồng độc quyền mới với Fantagio vào tháng 2/2025, các khoản thu nhập liên quan đến hoạt động nghệ thuật của Kim Seon Ho được thanh toán thông qua pháp nhân này.

Phía Fantagio cho biết, sau khi nhận thức được việc vận hành pháp nhân có thể gây hiểu lầm và phát sinh vấn đề pháp lý, Kim Seon Ho đã quyết định ngừng hoạt động công ty nói trên. Trên thực tế, pháp nhân này đã không phát sinh hoạt động kinh doanh trong hơn một năm qua.

Công ty quản lý cũng khẳng định, kể từ khi ký hợp đồng độc quyền với Fantagio vào tháng 2/2025, toàn bộ thù lao và các khoản thanh toán liên quan đến Kim Seon Ho đều được chi trả trực tiếp cho cá nhân nam diễn viên, không thông qua bất kỳ pháp nhân trung gian nào.

“Trong quá trình ký kết hợp đồng và quản lý nghệ sĩ Kim Seon Ho, Fantagio hoàn toàn không liên quan đến pháp nhân do anh ấy thành lập trước đó”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Kim Seon Ho trong dự án "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Netflix).

Fantagio cho biết Kim Seon Ho đã chủ động khắc phục các sai sót phát sinh từ việc vận hành pháp nhân do thiếu hiểu biết. Nam diễn viên đã hoàn trả toàn bộ các khoản chi tiêu cá nhân bằng thẻ pháp nhân, tiền lương chi trả cho người thân, đồng thời trả lại chiếc xe đứng tên công ty.

Đối với các khoản thu nhập từng được thanh toán thông qua pháp nhân, ngoài thuế doanh nghiệp đã nộp, Kim Seon Ho cũng đã hoàn tất việc nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Hiện thủ tục giải thể pháp nhân đang được tiến hành và dự kiến sớm hoàn tất về mặt hành chính.

Trong thông cáo, Fantagio cho biết Kim Seon Ho đang “nghiêm túc tự kiểm điểm” và gửi lời xin lỗi chân thành tới công chúng vì đã gây ra lo ngại trong thời gian qua. Công ty cũng cam kết sẽ siết chặt công tác quản lý tài chính và pháp lý đối với toàn bộ nghệ sĩ trực thuộc.

Ngày 4/2, một nguồn tin từ công ty quản lý cũ của Kim Seon Ho nói với tờ Chosun: "Số tiền bồi thường đã được chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của nam diễn viên".

Trước đó, từ ngày 2/2, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Kim Seon Ho đã lập một công ty tổ chức biểu diễn với địa chỉ pháp nhân trùng với căn hộ riêng của anh tại quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc). Theo hồ sơ đăng ký, Kim Seon Ho giữ vai trò giám đốc đại diện, trong khi bố mẹ anh đảm nhiệm vị trí CEO và kế toán.

Các thông tin cho thấy nam diễn viên từng chi trả cho người thân mức lương lên tới hàng chục triệu won mỗi tháng (hàng trăm triệu đồng), đồng thời sử dụng thẻ tín dụng và xe đứng tên công ty cho mục đích cá nhân. Những chi tiết này làm dấy lên nghi vấn công ty được lập ra nhằm gia tăng chi phí doanh nghiệp để khấu trừ thuế, từ đó giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Việc địa chỉ pháp nhân trùng với nơi cư trú cá nhân càng khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng đây là một “công ty ma”. Một số chuyên gia pháp lý nhận định việc sử dụng tài sản doanh nghiệp cho mục đích cá nhân có thể bị xem là hành vi lạm dụng chức vụ.

Kim Seon Ho đang nổi tiếng khắp châu Á nhờ dự án "Tiếng yêu này anh dịch được không" (Ảnh: Netflix).

Trang EToday cũng cho rằng mô hình công ty của Kim Seon Ho có nhiều điểm tương đồng với trường hợp của Cha Eun Woo - nghệ sĩ cùng công ty Fantagio - hiện đang bị điều tra nghi vấn trốn thuế với số tiền lên tới hơn 13 triệu USD.

Ngày 3/2, tờ Sports Kyunghyang tiếp tục đưa tin Kim Seon Ho đã nhận thù lao hoạt động giải trí thông qua công ty riêng mang tên SH2, được thành lập vào tháng 1/2024, thay vì nhận thu nhập dưới danh nghĩa cá nhân.

Theo luật thuế Hàn Quốc, nghệ sĩ nhận thu nhập với tư cách cá nhân có thể chịu mức thuế lên tới 49,5%, trong khi thu nhập thông qua pháp nhân chỉ chịu thuế tối đa 19%. Điều này khiến nghi vấn “điều hướng thu nhập” càng được chú ý.

Scandal nhanh chóng ảnh hưởng đến sự nghiệp của Kim Seon Ho. Dự án truyền hình Bless the Congressman (Chúc phúc cho nghị sĩ), trong đó anh đảm nhận vai nam chính, đang đối mặt với làn sóng phản đối từ một bộ phận khán giả và người hâm mộ nguyên tác.

Kim Seon Ho (40 tuổi) tốt nghiệp khoa Phát thanh - Giải trí của Học viện Nghệ thuật Seoul, ra mắt năm 2009 với vai trò diễn viên nhạc kịch. Anh được khán giả yêu mến qua các phim Lang quân 100 ngày, Khởi nghiệp và đặc biệt là Điệu cha cha cha làng biển (2021).

Gần đây, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý với các dự án Khi cuộc đời cho bạn quả quýt và Tiếng yêu này anh dịch được không?, bộ phim đang tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại thị trường châu Á đầu năm nay.

Vụ việc khiến hình ảnh của tài tử 40 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làn sóng chỉ trích anh bắt đầu xuất hiện trong dư luận Hàn Quốc.