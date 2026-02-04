Long Châu và Bayer phối hợp Bộ Y tế triển khai chương trình phòng chống đột quỵ

Đây là hai doanh nghiệp tư nhân tiên phong hợp tác công – tư trong lĩnh vực đột quỵ, kỳ vọng mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho cộng đồng.

Chương trình được triển khai với tầm nhìn dài hạn, liên tục và có hệ thống, lan tỏa thông điệp “Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Qua đó, các bên cam kết đồng hành bền vững giữa khu vực công - tư trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường phòng bệnh, ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Hợp tác đa phương triển khai chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026 – 2030 (Ảnh: Long Châu).

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh đột quỵ hiện vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, trong khi nhiều yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và quản lý đúng cách.

Việc tăng cường phòng bệnh, đặc biệt ngay từ tuyến cơ sở và cộng đồng, có ý nghĩa then chốt trong giảm gánh nặng bệnh tật.

Bộ Y tế đánh giá cao mô hình hợp tác công - tư giữa Cục Phòng bệnh, Long Châu và Bayer, góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ cho người dân.

TS Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Long Châu).

Ông James Alexander - Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam chia sẻ dự phòng và quản lý đột quỵ là sứ mệnh của Bayer, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu.

Với hơn 160 năm tiên phong trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe, hãng đã triển khai nhiều chương trình toàn diện - từ nghiên cứu khoa học chuyên sâu đến các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng.

Thông qua hợp tác này, Bayer cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác để đề ra những hành động cụ thể, thiết thực, giúp người dân chủ động nhận diện các nguy cơ sức khỏe, được chẩn đoán sớm và có thể quản lý tốt các bệnh nền, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn.

Ông James Alexander - Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Long Châu).

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết Long Châu vinh dự tham gia hợp tác đa phương dài hạn, góp phần gia tăng nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình quốc gia phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam.

Với mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng phủ rộng 34 tỉnh thành, Long Châu cam kết phát huy vai trò điểm chạm y tế gần dân, sát dân, góp phần nâng cao nhận thức, đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe và tầm soát đột quỵ, bệnh mạn tính đến gần hơn với cộng đồng.

“Chúng tôi kỳ vọng, qua chương trình hợp tác này, người dân được tiếp cận thông tin khoa học chính xác, sàng lọc kịp thời, quản lý tốt các yếu tố nguy cơ ngay từ những bước chăm sóc ban đầu”, bà Điệp nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Long Châu).

Hợp lực giữa Long Châu, Cục Phòng bệnh và Bayer tiếp nối các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý đột quỵ tại cộng đồng do Bộ Y tế cùng các đơn vị khởi động, hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống đột quỵ 29/10/2025.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ khởi động liên minh sang giai đoạn triển khai sâu rộng và bền vững; tập trung vào hành động cụ thể, mang lại giá trị thiết thực với quy mô toàn quốc.

Qua đó, các đơn vị thể hiện rõ tầm nhìn nhất quán và dài hạn trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72 và Nghị quyết số 282. Đồng thời, trên nền tảng Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các chương trình, đề án của Bộ Y tế, mô hình hợp tác đa phương góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch cho người dân.

Tại buổi lễ, ba bên thống nhất mục tiêu chung là nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường dự phòng, phát hiện sớm, quản lý hiệu quả các yếu tố nguy cơ, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trên tinh thần hợp tác dài hạn, Long Châu, Bayer và Cục Phòng bệnh phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động: xây dựng và phổ biến hệ thống thông tin về đột quỵ trên các nền tảng truyền thông; đẩy mạnh giáo dục sức khỏe cộng đồng, nhấn mạnh quản lý yếu tố nguy cơ, nhận biết sớm và phòng bệnh chủ động; tổ chức các chương trình sàng lọc định kỳ, tư vấn chuyên môn nhằm hỗ trợ người dân phát hiện sớm bệnh lý nền và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Song song, chương trình nâng cao năng lực phòng bệnh tại tuyến cơ sở, chuẩn hóa công tác tư vấn, sàng lọc và quản lý nguy cơ. Ứng dụng công nghệ thông tin cũng được tăng cường nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, làm cơ sở đề xuất giải pháp dự phòng từng giai đoạn. Quá trình hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, phát huy thế mạnh và chuyên môn từng bên.

Trong đó, Long Châu với vai trò đầu mối, sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm, đồng thời kết nối và làm việc trực tiếp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế để tổ chức, triển khai và theo dõi xuyên suốt các hoạt động của chương trình.

Tận dụng ưu thế hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng và 20.000 đội ngũ y tế, hệ thống tiếp tục giữ vai trò cánh tay nối dài của ngành y tế đưa khuyến cáo sức khỏe, hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa đột quỵ đến từng người dân.

Long Châu tham gia trực tiếp vào công tác chăm sóc sức khỏe, tầm soát và quản lý nguy cơ đột quỵ, góp phần lan tỏa sâu rộng các hướng dẫn, chương trình của Bộ Y tế đến cộng đồng (Ảnh: Long Châu).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nước ta nằm trong nhóm có tỷ lệ mắc đột quỵ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Các thống kê y tế cho thấy số ca ở người trẻ ngày càng gia tăng. Nhiều trường hợp liên quan trực tiếp đến các yếu tố nền nguy cơ có thể kiểm soát được như: tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, thói quen lối sống không lành mạnh…

Cùng ngành y tế đẩy lùi gánh nặng đột quỵ, Long Châu thể hiện quyết tâm cao trong chung tay giải quyết các vấn đề sức khỏe thời đại. Mục tiêu lâu dài của hệ thống hướng đến giảm thiểu tử vong và tàn phế do đột quỵ, nâng cao sức khỏe người dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Trước đó, vào ngày 17/1, tại Thạnh Trị (Sóc Trăng), Long Châu, đội ngũ y tế và chính quyền địa phương đã tổ chức khám sức khỏe, tầm soát đột quỵ cho 600 bà con. Chương trình còn tư vấn cách nhận biết, xử trí đột quỵ trong “thời gian vàng” và trao tặng thuốc miễn phí, giúp các gia đình tăng thêm cơ hội chăm sóc mà không phải lo lắng về chi phí.