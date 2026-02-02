228.000 người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được tặng quà Tết mức 1,5 triệu

Người cao tuổi đang hưởng chế độ hưu trí xã hội được tặng quà tết 1,5 triệu đồng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Theo kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của UBND TPHCM, thành phố sẽ tặng gần 411.000 suất quà tết cho người dân thuộc diện bảo trợ xã hội tại cộng đồng với mức quà tặng là 1,5 triệu đồng/suất. Trong nhóm này có gần 228.000 suất là dành cho người đang hưởng trợ cấp hưu trí theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị định 176/2025, trợ cấp hưu trí xã hội là chế độ an sinh mới được áp dụng từ ngày 1/7/2025, do ngân sách nhà nước bảo đảm 100%. Theo quy định, có 2 nhóm người cao tuổi được nhận trợ cấp này.

Nhóm thứ nhất là công dân có đủ 3 điều kiện: Đủ 75 tuổi trở lên; Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng; Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nhóm thứ hai là công dân từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện: Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng và có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tại Điều 3, Nghị định 176/2025 quy định cụ thể mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, Chính phủ khuyến khích các địa phương hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tại TPHCM, HĐND Thành phố đã thông qua mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng dành cho nhóm này là 650.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/9/2025.

Như vậy, ngoài khoản trợ cấp 650.000 đồng/tháng, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội còn được nhận quà tết 2026 là 1,5 triệu đồng/suất.