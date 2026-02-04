Shopee bắt tay nhà bán hàng nâng chuẩn thương mại điện tử trên sàn

Công nghệ trở thành đòn bẩy nâng chuẩn vận hành

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn AI chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng thực tiễn trên diện rộng, tác động rõ nét đến hoạt động của các nền tảng thương mại điện tử. Shopee là một trong những đơn vị chủ động đưa AI vào các khâu vận hành cốt lõi, tập trung giải quyết những “điểm nghẽn” quen thuộc của nhà bán trong quá trình vận hành gian hàng.

Sanjoli, một nhà bán hàng ngành thời trang trên Shopee, là ví dụ điển hình cho thấy hiệu quả của các công cụ này.

Theo đại diện Sanjoli, đặc thù kinh doanh thời trang trực tuyến là thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến ưu đãi, kích cỡ, chất liệu hay thời gian giao hàng. Việc phản hồi chậm hoặc thiếu nhất quán có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm của khách hàng.

Ngay khi AI Chatbot được triển khai, tỷ lệ phản hồi của gian hàng duy trì ở mức 99%, kể cả ngoài giờ làm việc, góp phần cải thiện đánh giá của khách hàng và giúp doanh thu dịp Mega Sale 12/12 của gian hàng tăng gấp 3 lần so với tháng trước đó.

Sanjoli đang sử dụng AI Chatbot được cung cấp bởi Shopee (Ảnh: Shopee).

Shopee ứng dụng AI trong tìm kiếm cá nhân hóa và gợi ý sản phẩm, giúp nhà bán tiếp cận chính xác hơn nhóm khách hàng tiềm năng. Trong năm 2025, chỉ sau vài tháng triển khai, nhà bán đã tận dụng công cụ AI của Shopee để xử lý hơn 36 triệu hội thoại.

Nâng chuẩn hệ thống, củng cố niềm tin thị trường

Để bảo vệ thương hiệu và các nhà bán hàng chân chính, Shopee triển khai Hệ thống nhận diện thông minh (SIS) để chủ động phát hiện, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái.

Bên cạnh đó, chương trình Shopee Brand Protection tiếp tục được mở rộng với cổng đăng ký và bảo vệ tài sản trí tuệ, hiện đã hỗ trợ hơn 1.500 thương hiệu tham gia. Shopee cũng siết chặt tiêu chí xét duyệt Shopee Mall và nâng chuẩn vận hành đối với nhà bán. Kết quả thống kê của Shopee Mall cho biết đơn vị đã thu hút 28 triệu người dùng mua sắm tích cực, trong đó 40% là khách hàng lần đầu.

Tân Á Đại Thành là một trong những thương hiệu đã lựa chọn Shopee Mall, qua đó tận dụng các giải pháp vận hành phù hợp cùng hệ công cụ phân tích và quảng cáo chuyên sâu, từng bước tối ưu danh mục và chiến lược bán hàng trực tuyến.

Riêng trong đợt 12/12, gian hàng của thương hiệu này đã ghi nhận giá trị hàng hóa bán ra tăng gấp 10 lần và số lượng đơn tăng gấp 20 lần so với ngày thường.

Gian hàng của Tân Á Đại Thành thu hút hơn 11.000 lượt theo dõi sau một năm triển khai Shopee Mall (Ảnh: Shopee).

Cùng với đó, phân khúc Shopee Premium dành riêng cho sản phẩm cao cấp từ các thương hiệu quốc tế ghi nhận lượng đơn hàng tăng gấp đôi trong quý IV/2025 so với đầu năm.

Tiếp sức doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường

Shopee nhận thức rõ vai trò trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế số, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME), cũng như thúc đẩy hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Hiện nay, hơn 99% nhà bán đang hoạt động trên Shopee là doanh nghiệp và cá nhân trong nước, với hơn 11 triệu sản phẩm “made in Vietnam” được đăng bán. Trung bình mỗi quý, các sản phẩm này tiêu thụ hàng triệu đơn, cho thấy nhu cầu lớn của người tiêu dùng đối với hàng Việt trên kênh trực tuyến.

Để hỗ trợ nhà bán nâng cao năng lực vận hành và chuyển đổi số, trong năm qua Shopee đã tổ chức 70 khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 20.000 nhà bán địa phương tham gia. Song song đó, các chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt được triển khai đa dạng, từ chuỗi livestream định kỳ “Tinh hoa Việt” đến các sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP tại nhiều địa phương.

Số liệu ghi nhận thông qua chương trình “Tinh hoa Việt” khá ấn tượng khi Vietcoco bán ra gần 4.000 đơn ngay trong ngày phát sóng đầu tiên; Fuwa3e ghi nhận đơn hàng tăng gấp 9 lần, doanh thu gấp 6 lần; HeyDay Cacao đạt lượng đơn tăng gấp 11 lần so với ngày thường.

Chương trình thúc đẩy hàng Việt của Shopee góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị bản địa trên sàn thương mại điện tử (Ảnh: Shopee).

Shopee tiếp tục hỗ trợ nhà bán Việt Nam mở rộng kinh doanh ra nước ngoài thông qua mô hình Bán hàng toàn cầu chủ động. Bên cạnh đó, nền tảng đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA), Bộ Công Thương để triển khai chương trình “Shopee EZXports: Vietnam Everywhere”, hỗ trợ MSME Việt xuất khẩu trực tuyến sang khu vực Đông Nam Á.

Đến cuối năm 2025, giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Việt qua Shopee đạt hơn 180 triệu USD, trong đó thời trang tiếp tục là ngành hàng dẫn đầu với nhiều thương hiệu nội địa như LSOUL, làminapparel®, Errosska.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, cho biết trong thời gian tới Shopee sẽ tiếp tục tái đầu tư vào hệ sinh thái công cụ, phát triển các giải pháp AI, dịch vụ xây dựng thương hiệu và các mô hình thương mại gắn với nội dung tương tác (social commerce), qua đó hỗ trợ nhà bán nâng cao hiệu quả hoạt động trên cùng nguồn lực hiện có.