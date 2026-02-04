Phát hiện 5 tàu du lịch đưa khách trái phép sang vịnh Hạ Long

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử vừa kết thúc đợt cao điểm tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long.

Trong thời gian này, Ban tổ chức 25 lượt tuần tra, kiểm soát, phát hiện 32 vụ vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, đề nghị xử phạt 25,25 triệu đồng. Trong đó có 3 vụ đeo bám tàu du lịch để bán hàng hóa.

Vịnh Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ban này cũng đề nghị tạm dừng hợp đồng đối với 15 tàu du lịch vi phạm quy định khi neo đậu, hoạt động tại các cảng, bến và vùng nước trên vịnh Hạ Long, gồm cả vịnh Bái Tử Long. Các tàu này để phương tiện khác bám, buộc vào tàu khi đang hành trình để bán hàng hóa, dịch vụ cho du khách hoặc bố trí thuyền viên không đủ điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã làm việc và tuyên truyền đối với 3 chủ tàu, thuyền trưởng về việc không để du khách mang và sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trên tàu du lịch.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cũng gửi UBND Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đề nghị xử lý 5 tàu du lịch Cát Bà đưa khách tham quan vịnh Hạ Long trái phép, không chấp hành phí tham quan. Hiện chưa có tour kết nối giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ nên tàu du lịch hai khu vực không được phép hoạt động chéo.

Trong lĩnh vực thủy sản, lực lượng chức năng xử lý 6 vụ vi phạm, phạt tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu các trường hợp sai phạm di dời toàn bộ mảng bè neo đậu trái phép ra khỏi khu vực vịnh.

Ngoài ra, Ban phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường tuần tra, giám sát và lập bản cam kết đối với 23 đối tượng đeo bám tàu du lịch bán hàng rong tại khu vực Trung tâm Bảo tồn vịnh Hạ Long 1.

Thời gian tới, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và tuyên truyền đối với các đơn vị kinh doanh du lịch, tàu thuyền hoạt động trên vịnh, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy và giữ gìn hình ảnh môi trường du lịch vịnh Hạ Long.