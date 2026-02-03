Người lao động ở đơn vị nào được nhận thêm 2 triệu đồng trong dịp Tết?

Công chức tại TPHCM được tặng quà tết 2 triệu đồng/người (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026, TPHCM sẽ tổ chức 17 hoạt động cấp thành phố, trong đó có chương trình tặng quà Tết cho 214.430 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Mức quà cho nhóm này là 2 triệu đồng/người.

Người được nhận phần quà Tết này là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (người lao động do cơ quan, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động) tại các đơn vị khu vực công trực thuộc TPHCM và thuộc các cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố (thuộc ngành dọc quản lý).

Cụ thể như sau:

Theo kế hoạch, kinh phí tổ chức các hoạt động cấp thành phố được bố trí trong dự toán năm 2026 (kinh phí không tự chủ) giao cho các sở, ban, ngành thành phố.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ hướng dẫn tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố.