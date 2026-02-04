Địa phương nào tặng quà Tết cao nhất cho người có công, hưu trí?

Mức quà Tết chung của cả nước tặng người có công

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước quyết định tặng quà người có công với cách mạng theo 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng mỗi người, tùy nhóm đối tượng.

Đây là mức quà áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, được thực hiện hằng năm nhằm thể hiện sự tri ân của Nhà nước đối với người có công.

Bên cạnh quà Tết của Chủ tịch nước, nhiều địa phương sử dụng ngân sách địa phương để tặng thêm quà hoặc hỗ trợ tiền mặt cho người có công, gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ. Mức hỗ trợ, phạm vi đối tượng và hình thức chi trả do từng địa phương quyết định, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế.

Cùng với đó, người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước tiếp tục được chi trả gộp lương hưu, trợ cấp của 2 tháng (tháng 2 và tháng 3) vào kỳ tháng 2, nhằm tạo điều kiện có thêm nguồn tài chính phục vụ chi tiêu dịp Tết. Khoản chi trả này không phải quà Tết, nhưng là nguồn tiền quan trọng đối với nhiều người cao tuổi.

Nhiều địa phương ban hành chính sách riêng để chăm lo người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu và người cao tuổi (Ảnh: Công Bính).

Mức quà Tết tại một số địa phương lớn

Trong các kế hoạch chăm lo Tết đã công bố, nhiều địa phương dành nguồn lực lớn để hỗ trợ các nhóm đối tượng chính sách.

Tại TPHCM, theo Kế hoạch 34/KH-UBND, thành phố bố trí hơn 2.123 tỷ đồng chăm lo Tết, trong đó riêng quà cho người có công chiếm hơn 340 tỷ đồng với trên 210.000 suất. Mức quà được chia thành 12 nhóm, cao nhất 10 triệu đồng/suất dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (72 suất).

Người hưởng lương hưu và cán bộ xã, phường nghỉ hưu nhận 1,8 triệu đồng/suất (khoảng 316.530 suất). Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được 1,5 triệu đồng/suất (gần 228.000 người). Các nhóm bảo trợ xã hội và đối tượng yếu thế khác có mức hỗ trợ riêng, phổ biến từ 1-1,5 triệu đồng/người.

Hà Nội dự kiến tặng hơn 1,1 triệu suất quà với tổng kinh phí 574 tỷ đồng (Kế hoạch 341/KH-UBND).

Đối với người có công, mức cao nhất 2 triệu đồng/người, áp dụng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh từ 21%, bệnh binh từ 41%, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, đại diện thân nhân liệt sỹ…

Một số nhóm khác nhận 1 triệu đồng/người. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội được hỗ trợ 300.000 đồng/người từ ngân sách địa phương thông qua cơ quan bảo hiểm xã hội. Người cao tuổi được mừng thọ với mức từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng, tùy độ tuổi.

Hải Phòng là một trong những địa phương có mức chăm lo cao đối với người có công. Thành phố tặng quà Tết cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 5,5 triệu đồng/suất, gồm 5,2 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng hiện vật, áp dụng cho hơn 99.000 người, với tổng kinh phí khoảng 550 tỷ đồng. Khoản hỗ trợ này được thực hiện song song với quà Tết của Chủ tịch nước.

Ngoài ra, các địa phương như Đà Nẵng, Cà Mau, Quảng Ninh cũng ban hành chính sách tặng quà Tết cho người có công, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi, với mức phổ biến từ vài trăm nghìn đồng đến trên 1 triệu đồng mỗi người, tùy nhóm đối tượng; trong đó có địa phương hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người cho các đối tượng đã nhận quà Trung ương.

Chăm lo người cao tuổi và người hưởng lương hưu

Ngoài người có công, người cao tuổi và người hưởng lương hưu là nhóm được nhiều địa phương quan tâm trong dịp Tết.

Theo quy định hiện hành, người cao tuổi đủ 90 tuổi và 100 tuổi được chúc thọ, mừng thọ theo khung chung của Nhà nước. Cụ thể, người tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà bằng tiền mặt kèm hiện vật; người tròn 90 tuổi do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chúc thọ, tặng quà.

Trên cơ sở khung này, nhiều tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để nâng mức tiền mừng thọ và mở rộng theo từng mốc tuổi như 70, 75, 80, 85, 90 và từ 100 tuổi trở lên, với mức hỗ trợ dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi người. Các khoản chi này thường được thực hiện vào dịp Tết hoặc lồng ghép trong hoạt động chúc thọ đầu xuân.

Đối với người hưởng lương hưu, ngoài việc chi trả gộp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trước Tết, một số địa phương còn ban hành chính sách tặng quà riêng bằng tiền mặt, như TP HCM hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người, Hà Nội hỗ trợ 300.000 đồng/người.

Tuy nhiên, đây không phải chính sách thống nhất trên phạm vi cả nước mà phụ thuộc vào quyết định và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương.