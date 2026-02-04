Bộ trưởng Nội vụ dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.

Kính cẩn dâng hương, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cùng đoàn công tác mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ. Đại tướng là người có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm tại gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: TK).

Trên chặng đường 80 vẻ vang của Bộ Nội vụ và ngành tổ chức nhà nước, trong giai đoạn 1946-1954, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp là người duy nhất trong Chính phủ lâm thời được phép thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng của nhà nước.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch nước ký sắc lệnh ấn định Quốc kỳ Việt Nam; sắc lệnh mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội; sắc lệnh bãi bỏ hai ngạch quan hành chính và quan tư pháp…

Bên cạnh công tác tham mưu, Bộ Nội vụ đã trực tiếp tổ chức thực hiện nhiều công việc cụ thể về tổ chức bộ máy Chính phủ, chế độ công vụ, công chức, xây dựng chính quyền địa phương, bảo đảm trật tự, an ninh xã hội, bảo vệ Đảng, Chính phủ trước sự chống phá của kẻ thù.

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình bức ảnh lưu niệm ý nghĩa (Ảnh: TK).

Không phụ sự ủy thác, tin cậy và giao phó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tưởng chừng “bất khả thi” trong những ngày đầu tiên của chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ, lại ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Bộ Nội vụ khi đó đã thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia như tham gia xây dựng các thể chế cho nền hành chính dân chủ và pháp quyền, xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương với mục tiêu cao cả là vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân.

Dù chỉ giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong khoảng thời gian hơn 6 tháng (từ ngày 28/8/1945 đến ngày 2/3/1946) nhưng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã có công lao to lớn trong việc tham gia xây dựng thể chế hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khoảng thời gian này, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã tham mưu cho Chính phủ ban hành trên 100 sắc lệnh, trong đó có khoảng 30 sắc lệnh do chính Bộ trưởng ký, có tính chất pháp quy, hành chính trên nhiều ngành, lĩnh vực.