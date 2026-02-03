400 suất quà Tết nghĩa tình đến với cựu thanh niên xung phong miền Trung

Ngày 3/2, ông Thân Đức Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác về dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, đoàn đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đại diện Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng với tổng số tiền 50 triệu đồng tới các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Thân Đức Nam thắp hương, dâng hoa lên phần mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Thân Đức Nam ân cần gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP trong các giai đoạn lịch sử của đất nước.

"Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng gửi gắm trọn vẹn tấm lòng tri ân và sự sẻ chia của chúng tôi. Mong rằng các cô, các bác sẽ đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy bên gia đình và người thân", ông Nam bày tỏ.

Thay mặt các cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Kỷ (76 tuổi, trú xã Toàn Lưu) xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam vì những phần quà Tết nghĩa tình.

Ông Thân Đức Nam thăm hỏi, trao quà Tết cho các cựu thanh niên xung phong Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo bà Kỷ, sự quan tâm ấy không chỉ mang đến niềm vui, hơi ấm trong những ngày đầu xuân mà còn là sự động viên quý báu, thể hiện tình cảm gắn bó và sự trân trọng của xã hội đối với những cống hiến của lực lượng TNXP trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng đã đến dâng hương tại một số nghĩa trang liệt sỹ ở khu vực miền Trung để tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đồng thời trao 300 suất quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng và Quảng Trị.