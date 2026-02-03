Bộ trưởng Nội vụ bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ

Chiều 3/2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Bùi Huy Tùng, quyền Chánh Văn phòng Bộ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao quyết định tới Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao quyết định tới Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khái quát, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ là công việc hết sức quan trọng trong công tác cán bộ của Bộ Nội vụ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng ông Bùi Huy Tùng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Bộ. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao với cá nhân ông Tùng trong quá trình công tác, rèn luyện, cống hiến cho sự phát triển chung của Bộ.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Thời gian qua, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhận định, ông Bùi Huy Tùng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh đạo đức, lối sống, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, thực hiện trách nhiệm quyền Chánh Văn phòng Bộ, ông Tùng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công việc, kịp thời, hiệu quả cho lãnh đạo Bộ.

“Việc bổ nhiệm ông Bùi Huy Tùng với chức vụ Chánh Văn phòng Bộ là sự ghi nhận xứng đáng quá trình phấn đấu, nỗ lực rèn luyện”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Văn Phòng Bộ là cơ quan tham mưu, tổng hợp, đầu mối điều phối, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành. Với vai trò đặc biệt quan trọng, đơn vị đã đảm bảo được kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu giao nhiệm vụ với tân Chánh Văn phòng Bộ (Ảnh: Tống Giáp).

Trong bối cảnh yêu cầu mới về cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ ngày càng cao, nhiệm vụ của Văn Phòng Bộ nói chung và người đứng đầu của Văn phòng nói riêng ngày càng nặng nề, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao hơn với cá nhân ông Bùi Huy Tùng.

Theo Bộ trưởng, Chánh Văn phòng phải làm tốt hơn nữa, phối hợp tốt trong Bộ, đồng thời phối hợp tốt với các Bộ, ngành và địa phương để tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ giao cho Bộ.

Với vị trí được bổ nhiệm, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, đề nghị Chánh Văn phòng Bùi Huy Tùng thực hiện một số nhiệm vụ.

Các lãnh đạo Bộ chúc mừng tân Chánh Văn phòng Bộ (Ảnh: Tống Giáp).

Đối với Văn phòng Bộ, Bộ trưởng lưu ý quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong tập thể, gắn với quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân trong Văn phòng, tạo môi trường làm việc dân chủ, sáng tạo, hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng nêu yêu cầu người phụ trách Văn phòng phấn đấu, xây dựng Văn phòng Bộ ngày hoàn thiện, mỗi cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Với cá nhân ông Bùi Huy Tùng, Bộ trưởng "đặt hàng" 3 nội dung. Đầu tiên, Chánh Văn phòng cần thực hiện, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiếp đó, Bộ trưởng yêu cầu Chánh Văn phòng phải chủ động, sâu sát trong công tác tham mưu, đặc biệt nêu cao chất lượng tham mưu, cụ thể tham mưu về chiến lược, điều hành, đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cuối cùng, người đứng đầu ngành Nội vụ yêu cầu Chánh Văn phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của Bộ, tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao.

Tựu chung lại, Bộ trưởng đề nghị các cán bộ, công chức của Bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để ông Bùi Huy Tùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Với tinh thần trách nhiệm cá nhân Chánh Văn phòng cùng với sự hỗ trợ của tập thể, Bộ trưởng tin tưởng ông Bùi Huy Tùng sẽ phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, làm tốt chức trách, cùng tập thể Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục có những đóng góp quan trọng, cụ thể vào nhiệm vụ chung của Bộ.

Tân Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu tại hội nghị, tân Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng bày tỏ lời tri ân tới Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Bộ đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Ông cũng cảm kích về sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, đặc biệt là sự đoàn kết, chia sẻ, đồng hành của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Bộ trong suốt thời gian qua.

Chánh Văn phòng Bộ cũng nhận thức sâu sắc rằng, việc được bổ nhiệm không chỉ là sự ghi nhận với cá nhân mà quan trọng hơn là sự giao phó trách nhiệm của Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ trong bối cảnh nhiệm vụ của Bộ Nội vụ ngày càng nặng nề, yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Chánh Văn phòng Bùi Huy Tùng cam kết tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ gìn và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Văn phòng Bộ; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; nỗ lực xây dựng Văn phòng Bộ thực sự là tập thể gương mẫu, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả.