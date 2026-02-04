Vì sao người sinh sống ở xã an toàn khu vẫn phải đóng BHYT?

Người thường trú tại xã an toàn khu được cấp thẻ BHYT miễn phí và hưởng mức chi trả 100% (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT), người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu là đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Ngoài ra, Nghị định 188/2025 cũng quy định nhóm này được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại Khoản 1 Điều 15.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp người thường trú tại các xã an toàn khu nhưng không được hưởng chính sách trên. Như trường hợp bà Lài có hộ khẩu thường trú tại xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn nhưng sinh sống và làm việc tại một xã khác, không phải xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Lài thắc mắc: “Tôi có thuộc diện được BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh không?”.

Trả lời bà Lài, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết việc xác định người dân tham gia BHYT theo nhóm nào được quy định tại Khoản 5 Điều 13.

Theo đó, người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng (quy định tại Điều 12 Luật BHYT).

Người thường trú tại các xã an toàn khu là đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng, tức là được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Tuy nhiên, nhóm do ngân sách nhà nước đóng là nhóm thứ 3 theo danh sách trên. Do đó, nếu người dân thường trú ở xã an toàn khu nhưng đồng thời cũng thuộc đối tượng tham gia BHYT thuộc các nhóm 1 hay nhóm 2 thì phải tham gia BHYT theo các nhóm trên, không tham gia theo nhóm 3, không được hưởng chính sách miễn phí cấp thẻ BHYT.

Như vậy, nếu người dân thường trú ở xã an toàn khu nhưng tham gia BHYT thuộc nhóm 1 thì tùy vào đối tượng tham gia mà chi phí đóng BHYT sẽ do người sử dụng lao động đóng, người dân đóng hoặc người dân và người sử dụng lao động cùng đóng.

Về mức hưởng BHYT trong trường hợp này được quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT. Theo đó, người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 188/2025 quy định người dân tại các xã an toàn khu, tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước thì có mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Như vậy, nếu người dân thường trú tại các xã an toàn khu rơi vào trường hợp phải tham gia BHYT theo nhóm 1 hay nhóm 2 (có mức hưởng BHYT thấp hơn 100%) thì vẫn được hưởng chính sách quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo nhóm 3.