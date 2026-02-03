Chi tiết trợ cấp cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ

Trao đổi về vấn đề này, bà Vũ Thuỳ Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe, cho biết theo Khoản 4 Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2019, 2025 thì xuất ngũ là việc hạ sĩ quan, binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng các chế độ trợ cấp như sau: Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

Trường hợp có tháng lẻ thì mức trợ cấp đối với các tháng này được tính như sau: Dưới 1 tháng thì không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 6 tháng trở lên đến 12 tháng thì nhận trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở.

Trợ cấp phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm.

Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng, nếu có thời gian phục vụ tại ngũ từ 25 đến dưới 30 tháng thì khi xuất ngũ sẽ được trợ cấp thêm 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Liên quan đến trợ cấp đào tạo việc làm, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, sửa đổi bổ sung 2019, 2025 thì thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng, được kéo dài không quá 6 tháng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng hoặc thời hạn khác trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ (Ảnh: Hoa Lê).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở được áp dụng hiện nay là 2,34 triệu đồng.

Như vậy, khi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng sẽ được hưởng các khoản trợ cấp như sau:

Tiền trợ cấp xuất ngũ một lần sẽ là: 2 x 2 x 2,34 triệu đồng = 9,36 triệu đồng. Tiền trợ cấp đào tạo việc làm: 6 x 2,34 triệu đồng = 14,04 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được đơn vị hỗ trợ mức phí 50.000 đồng/người để tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ và tiền tàu, xe (loại phổ thông) và được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 trở đi sẽ được hưởng thêm phụ cấp quân hàm hiện hưởng theo quy định nêu trên.