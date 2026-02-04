Metro số 1 TPHCM sẽ chạy thêm giờ đêm giao thừa

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1, đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên) vừa thông báo miễn phí vé đi tàu cho hành khách vào 2 ngày 16-17/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ và mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Việc miễn phí vé được thực hiện theo 3 cách: Hành khách dùng căn cước gắn chip để quét tại cổng soát vé; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC để qua cổng soát vé; nhận vé giấy miễn phí có mã QR tại các kiosk tự động.

Hành khách xếp hàng mua vé đi tàu điện Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Hành khách cần thực hiện đúng 1 trong 3 phương thức trên. Trường hợp khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống vẫn tính phí và không hoàn trả số tiền này.

Cũng trong giai đoạn cao điểm Tết Bính Ngọ (từ ngày 12/2 đến ngày 22/2), HURC1 điều chỉnh thời gian, tần suất chạy tàu để phục vụ người dân đi lại, du xuân.

Những ngày trên, tuyến tàu mở cửa từ 5h đến 23h. Riêng ngày 17/2 (mùng một Tết), để phục vụ người dân về nhà sau khi xem pháo hoa, HURC1 sẽ vận hành bổ sung 20 lượt tàu từ 0h30 đến 2h, thời gian giãn cách 6 phút/chuyến.

Để bảo đảm việc đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026 được an toàn, thông suốt và thuận tiện, HURC1 khuyến nghị hành khách sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp; ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt; chấp hành nghiêm quy định tại nhà ga và trên tàu.