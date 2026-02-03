Đề xuất hỗ trợ 1,5 lần tiền lương hiện hưởng cho một nhóm cán bộ, công chức

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thu nhập và khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, nhóm đối tượng làm việc chuyên trách, trực tiếp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng bằng 1,5 lần tiền lương hiện hưởng. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo hình thức kiêm nhiệm, mức hỗ trợ là 1,0 lần tiền lương hiện hưởng.

Mức hỗ trợ này đã bao gồm khoản hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nên không được cộng dồn thêm khoản này.

Đề xuất hỗ trợ thêm 1,5 tháng lương cho nhóm cán bộ, công chức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ (Ảnh minh hoạ: Tùng Nguyên).

Tiền lương hiện hưởng được xác định bao gồm lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh nghề nghiệp và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật. Khoản hỗ trợ này được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng nhưng không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản phụ cấp khác.

Dự thảo nêu rõ, việc xác định đối tượng hưởng chính sách căn cứ vào đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt hoặc quyết định, văn bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền, bảo đảm người được hưởng là người trực tiếp, thường xuyên và chịu trách nhiệm đối với kết quả đầu ra của nhiệm vụ.

Trường hợp một cá nhân đồng thời thực hiện từ 2 nhiệm vụ trở lên thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ hằng tháng cao nhất.

Cá nhân đang hưởng các chính sách thu hút, đãi ngộ hoặc hỗ trợ thu nhập đặc thù khác của Thành phố đối với cùng mục tiêu, nội dung hỗ trợ sẽ không được hưởng đồng thời chính sách theo Nghị quyết này, nhưng được lựa chọn chính sách có lợi nhất.

Theo cơ quan soạn thảo, chính sách hỗ trợ thu nhập được xác định là đầu tư cho năng lực điều hành, đổi mới và tăng trưởng dài hạn của Thành phố, không mang tính phúc lợi hay hỗ trợ đại trà. Việc hỗ trợ gắn chặt với vị trí việc làm, mức độ tham gia và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và năng lực quản trị đô thị làm thước đo.

Dự thảo cũng quy định rõ các khoảng thời gian không được tính hưởng mức hỗ trợ, bao gồm thời gian nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên; thời gian nghỉ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác; hoặc thời gian không đảm nhiệm công việc chuyên môn theo quy định.

Về nguồn kinh phí, đối với cán bộ, công chức, kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách. Với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, việc chi trả căn cứ vào mức độ tự chủ tài chính của đơn vị, từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Ngoài hỗ trợ thu nhập hằng tháng, dự thảo còn quy định cơ chế thưởng riêng cho nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc (tối đa 5-20 lần lương cơ sở tùy cấp nhiệm vụ và tập thể/cá nhân).

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Thủ đô, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Chuyển đổi số, cùng các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai cơ chế hỗ trợ thu nhập và khen thưởng đối với đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực này trên địa bàn Hà Nội.