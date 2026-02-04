Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ cao cấp Alumi

Sở hữu mạch khoáng nóng tự nhiên hiếm có bên sông Hồng, đô thị Alluvia City của Xuân Cầu Holdings đang định hình phong cách sống giàu năng lượng hiếm có trên bản đồ bất động sản phía Đông Hà Nội.

Tại đây, bộ sưu tập căn hộ cao cấp thuộc tổ hợp Alumi không chỉ gây chú ý với những giải pháp thiết kế giúp không gian ngập tràn gió sông và ánh sáng, mà còn cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng về mặt vật liệu và nội thất, với tiêu chuẩn bàn giao được đầu tư đến từng chi tiết.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội triển khai tái cấu trúc đô thị, với chủ trương di dời khoảng 860.000 dân nội đô, Alumi hứa hẹn là một trong những tọa độ an cư có lợi thế thu hút dân cư và giới đầu tư.

Alumi là tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên được Xuân Cầu Holdings phát triển tại Alluvia City, gồm 7 tòa tháp cao 39 tầng, hơn 4.800 căn hộ đa dạng từ căn hộ studio, căn hộ 1PN+ đến 3 phòng ngủ, duplex, penthouse (Ảnh minh hoạ: CĐT).

Không gian riêng tư gắn với các thương hiệu cao cấp nhập khẩu châu Âu

Khác biệt đầu tiên tạo nên sự đắt giá của Alumi nằm ở hệ facade full kính Low E ba lớp chạm sàn, giúp cách âm cách nhiệt tối ưu, kết hợp với giải pháp thiết kế hình chữ thập, chữ T độc đáo không chỉ giúp căn hộ đón trọn luồng gió mát lành từ sông Hồng mà còn mở ra tầm nhìn không giới hạn tới dòng sông, mặt nước hay cảnh quan sinh thái khoáng đạt.

Bước qua cánh cửa chính, cư dân Alumi được chào đón bởi sự an tâm được “thiết kế sẵn sàng” nhờ hệ cửa chính gỗ công nghiệp chống cháy phủ laminate cao cấp, kết hợp khóa từ kỹ thuật số đa năng của Bosch, Hafele, Morgen hoặc tương đương với 4 chế độ mở linh hoạt, cùng hệ thống chuông cửa thông minh hỗ trợ giao tiếp hai chiều qua wifi...

Căn hộ Alumi bàn giao hệ nội thất cơ bản liền tường cao cấp đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới (Ảnh minh hoạ: CĐT).

Không gian phòng tắm tiếp tục thể hiện tinh thần wellness mà Alumi theo đuổi. Đây không còn là khu vực chức năng đơn thuần mà được nâng tầm như một “mini-spa” theo chuẩn châu Âu. Tại đây, chủ đầu tư đã khắt khe lựa chọn hệ thiết bị vệ sinh từ các thương hiệu như Duravit, Kohler, Grohe...

Tại đây, hệ sen tắm ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo dòng nước êm ái, thư giãn sau một ngày dài – kết tinh từ hàng thập kỷ nghiên cứu thủy lực và thiết kế công thái học chuẩn châu Âu, với tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương khách sạn 5 sao.

Kết hợp cùng bồn cầu treo tường, két nước âm tường, vách kính cường lực VFG và các phụ kiện đồng bộ, không gian phòng tắm luôn giữ được vẻ sang trọng như mới và phục vụ trọn vẹn từng khoảnh khắc riêng tư của chủ nhân.

Phòng tắm hoàn thiện theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp (Ảnh minh hoạ: CĐT).

Tương tự, không gian bếp tại Alumi được hoàn thiện theo hướng đồng bộ và tối ưu công năng. Thay vì các loại vật liệu thông thường, tường và mặt bếp sử dụng kính cường lực cùng đá thạch anh nhân tạo (Quartz) với độ cứng cực cao, chống thấm và chống trầy xước.

Tủ bếp được hoàn thiện từ gỗ công nghiệp chống ẩm cao cấp, khớp nối tinh xảo, kết hợp cùng bộ thiết bị bếp từ, máy hút mùi, vòi và chậu rửa đến từ Bosch, Hafele hay Brandt… - những cái tên gắn liền với tinh thần kỹ nghệ chuẩn châu Âu, mang đến vẻ đẹp thời thượng và độ bền vững vượt thời gian.

Đồng bộ và chỉn chu trong từng chi tiết hoàn thiện

Không dừng ở những phòng chức năng chính, toàn bộ căn hộ Alumi còn được hoàn thiện bằng hệ vật liệu đồng bộ từ trong ra ngoài, phản ánh sự đầu tư chỉn chu của chủ đầu tư vào từng chi tiết.

Linh hoạt sử dụng sàn gạch Ceramic/Porcelain, sàn gỗ công nghiệp cao cấp với độ đàn hồi tối ưu…, hệ sơn 3 lớp từ Dulux hoặc Jotun, trần thạch cao tiêu chuẩn cao cách âm tốt, gạch ceramic hoặc đá cao cấp được lát tại các khu vực công năng chính, cùng điều hoà inverter âm trần từ các thương hiệu cao cấp như Daikin, Mitsubishi hoặc Samsung…

Hệ tiện ích thông minh Smarthome được tích hợp như một nền tảng âm thầm hỗ trợ từ cảm biến đèn, ổ cắm, điều hòa, rèm cửa, TV, camera nhận diện khuôn mặt, quạt thông gió, chuông cửa… tất cả đều có thể điều khiển thông minh qua ứng dụng hoặc tự động theo kịch bản cài sẵn, giúp mọi thao tác sinh hoạt trở nên trôi chảy, chuẩn xác và riêng tư hơn mỗi ngày.

Việc Alumi mạnh tay đầu tư vào danh mục vật liệu bàn giao từ các thương hiệu quốc tế là một chiến lược bài bản để định vị dòng sản phẩm căn hộ khoáng nóng tự nhiên duy nhất ven sông Hồng, nơi giá trị tài sản được bảo chứng bằng chất lượng vượt trội so với mặt bằng chung.

Tổng hòa giữa vật liệu bền vững và hệ sinh thái tiện ích all-in-one, Alumi đang cho thấy tham vọng: không chạy theo kỳ vọng ngắn hạn, mà xây dựng giá trị sống dài hạn cho cộng đồng cư dân đầu tiên của Alluvia City.