Yêu cầu cao hơn trong công tác bầu cử để chọn được người có đức, có tài

Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 4/2.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026. Ngay sau thành công của Đại hội khóa XIV của Đảng, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân có đức, có tài để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời, cuộc bầu cử lần này cũng là thước đo sinh động đối với năng lực tổ chức, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu (Ảnh: Tống Giáp).

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, công tác bầu cử đặt ra những yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và chặt chẽ hơn từ việc lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an ninh, an toàn, cho đến xử lý các tình huống phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thực tiễn các kỳ bầu cử trước cho thấy, chất lượng cuộc bầu cử không chỉ phụ thuộc vào văn bản pháp luật, mà phụ thuộc rất lớn vào trình độ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ trực tiếp làm công tác bầu cử, nhất là các thành viên Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc (Ảnh: Tống Giáp).

Chính vì vậy, Hội nghị tập huấn hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm trao đổi, thống nhất về nghiệp vụ công tác bầu cử trong giai đoạn mới; trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, quy trình, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia tổ chức phụ trách bầu cử; nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm mọi khâu của cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, chặt chẽ, an toàn, dân chủ và công khai.

Thứ trưởng Trương Hải Long đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn những vấn đề thực tiễn đặt ra, đặc biệt là những vấn đề còn vướng mắc, để từ đó vận dụng thống nhất, đúng quy định khi triển khai tại địa phương, cơ sở.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn trình bày chuyên đề “Nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn trình bày tham luận (Ảnh: Tống Giáp).

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, mục tiêu của hội nghị hôm nay hướng đến hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể đến các tổ chức phụ trách bầu cử của các cấp.

Đặc biệt là các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, các quy định hướng dẫn những bước chuẩn bị trước, trong và sau khi bầu cử. Những hướng dẫn này được trình bày kỹ lưỡng để thành viên của tổ bầu cử nắm bắt đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn đã quy định.

Tiếp đó, đại biểu dự hội nghị cũng nghe tham luận "Việc lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri gắn với việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình chuẩn bị bầu cử" do đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an trình bày.