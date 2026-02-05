Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dại (Video: Thùy Hương).

Gánh nặng trên vai người mẹ 77 tuổi

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ nằm nép mình giữa thôn Hồng Minh, xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang, cuộc sống của bà Trương Thị Roán (SN 1949) là chuỗi ngày dài đằng đẵng chống chọi với bệnh tật, nghèo khó và nỗi lo cơm áo không lúc nào nguôi.

Bà Roán có 3 người con thì cả 3 đều bị mù từ nhỏ. Người con trai cả lập gia đình đã ra ở riêng, song cuộc sống quá chật vật nên không thể đỡ đần mẹ và các em. Hai người con gái là chị Trương Thị Năm (SN 1975) và chị Trương Thị Toen (SN 1989) hiện sống cùng mẹ già.

Mẹ già bệnh tật đến kiệt sức, chắp tay cầu xin cộng đồng giúp đỡ (Ảnh: Tùng Dương).

Không nhìn thấy ánh sáng, việc đi lại của chị Năm và chị Toen vô cùng khó khăn, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ tuổi cao, sức yếu.

Ngoài việc gồng gánh 2 người con gái mù lòa, bà Roán còn phải nuôi đứa cháu ngoại mới 3 tuổi (con của chị Toen). Bé gái khỏe mạnh ấy chính là "ánh sáng", là niềm hy vọng của cả gia đình.

Thế nhưng, để nuôi nấng và lo cho cháu ăn học là gánh nặng quá sức đối với bà Roán.

Bé gái 3 tuổi khỏe mạnh là niềm hy vọng của cả gia đình (Ảnh: Tùng Dương).

Cả gia đình không ai có khả năng lao động, mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật. Mỗi người con gái của bà Roán được trợ cấp 750.000 đồng/tháng. Số tiền ấy phải chia ra lo tiền ăn, tiền thuốc, chi phí sinh hoạt và nuôi cháu nhỏ, nên gia đình lúc nào cũng trong cảnh thiếu trước hụt sau.

“Bà già rồi, không làm được gì nữa. 2 đứa con gái bị mù, chân tay yếu, chẳng đi làm được. Cháu ngoại thì còn nhỏ quá…”, bà Roán thở dốc, từng lời ngắt quãng trong tiếng ho nặng nhọc.

Bà lão nằm viện vẫn canh cánh nỗi lo 2 con mù lòa và cháu thơ dại đói khát

Điều trị tại khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, những cơn ho kéo dài như rút cạn sức lực của bà lão khốn khổ. Thế nhưng, điều khiến bà Roán lo lắng nhất không phải là bệnh tật của bản thân, mà là 2 người con mù lòa và đứa cháu thơ dại đói khát mòn mỏi chờ bà về.

Bà Trương Thị Roán khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (Ảnh: Tùng Dương).

Nhiều năm qua, cuộc sống của bà Roán gắn liền với bệnh viện do mắc bệnh phổi mạn tính, viêm phổi tái phát nhiều lần, kèm thiếu máu kéo dài... Ngoài ra, trong lần đi làm nương, bà bị ngã gãy chân. Do không được điều trị đúng cách, chỉ đắp lá thuốc theo kinh nghiệm dân gian nên chân bà Roán bị biến dạng, đi lại tập tễnh, đau nhức triền miên.

Có những tháng, bà phải nhập viện đến 2 lần. Mỗi lần nằm viện là thêm chồng chất nỗi lo tiền xe, thuốc thang, ăn uống... “Có lúc tôi khó thở quá, nằm một chỗ không dậy nổi. Nghĩ đến con, đến cháu ở nhà không ai chăm lo, tôi chỉ biết khóc…”, bà Roán nghẹn ngào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, cho biết, bệnh nhân Trương Thị Roán có hoàn cảnh đặc biệt, các con đều khuyết tật nên bà thường phải tự đi bệnh viện.

“Trong năm 2025, bệnh nhân Roán đã điều trị tại khoa 5 đến 6 đợt do viêm phổi trên nền xơ phổi, kèm thiếu máu mạn tính. Đây là bệnh mạn tính, cần điều trị kéo dài và theo dõi thường xuyên.

Bệnh nhân tuổi cao, sức yếu nhưng hầu như tự đi viện một mình. Các con đều có bệnh tật, không thể chăm sóc mẹ. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn”, bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Đại diện chính quyền xã Tùng Bá đến thăm hỏi và động viên gia đình bà Roán (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Hoàng Trung Tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Bá cho biết, gia đình bà Roán là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Nhiều năm liền, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

“Bà Roán năm nay đã 77 tuổi, có 3 người con đều bị mù. Bản thân bà lại mắc nhiều bệnh nặng, đi lại khó khăn, thường xuyên phải nhập viện”, ông Tá chia sẻ.

Lãnh đạo xã Tùng Bá thông tin thêm, năm 2022, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình bà Roán mới có được căn nhà cấp 4 để che mưa, che nắng. Tuy nhiên, gia đình toàn người già, người khuyết tật lại có cháu nhỏ nên cuộc sống vẫn hết sức khó khăn.

“Thông qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình, để bà Roán có thêm điều kiện chữa bệnh, chăm lo cho các con gái và cháu nhỏ”, ông Tá bày tỏ.

Ngôi nhà tình nghĩa - nơi 4 phận người yếu thế nương tựa nhau sống qua ngày (Ảnh: Tùng Dương).

Khi đại diện chính quyền xã Tùng Bá và phóng viên Dân trí đến thăm, bà Roán gắng gượng ngồi dậy. Trong hơi thở nặng nhọc, người mẹ già chỉ biết chắp tay gửi gắm hy vọng vào sự sẻ chia của cộng đồng.

“Bà xin các con, các cháu, các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con bà… Bà cảm ơn nhiều lắm!”, bà Roán nói trong tiếng nấc nghẹn, đôi mắt mờ đục ngấn nước.