Vụ đất hiếm: Sung công quỹ hơn 12 tỷ đồng và hàng loạt điện thoại, máy tính

Tại quyết định thi hành án vụ khai thác trái phép tài nguyên (đất hiếm) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và nhiều đơn vị liên quan, Thi hành án dân sự TP Hà Nội yêu cầu 26 người phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng/người.

Cơ quan thi hành án quyết định sung công quỹ Nhà nước tổng số tiền trên 12 tỷ đồng, trong đó có 9,5 tỷ đồng của Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát), 1 tỷ đồng của Nguyễn Anh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ), 500 triệu đồng của Đoàn Hải Nam (Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương), 500 triệu đồng của Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim), 250 triệu đồng của Nguyễn Thanh Đoàn (Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn), 100 triệu đồng của Trần Đức (Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistics)...

Tất cả số tiền trên đang trong tài khoản của Thi hành án dân sự TP Hà Nội theo các ủy nhiệm chi lập năm 2025 của cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an.

Mỏ đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai (Ảnh: Trần Thanh).

Gần 20 máy tính xách tay, CPU máy tính và hàng chục điện thoại di động các loại bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ án, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chuyển giao cho Thi hành án dân sự TP Hà Nội cũng bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

“Toàn bộ các tang vật, thiết bị điện tử nêu trên đều đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động, trừ một số điện thoại có thông tin iMei kèm theo đã bật nguồn để truy cập, kiểm tra thông tin máy; không kiểm tra các thông tin dữ liệu lưu trữ bên trong các thiết bị điện tử…”, quyết định thi hành án cho hay.

Như Dân trí thông tin, Thi hành án dân sự Hà Nội đã ra quyết định tịch thu, sung công quỹ Nhà nước đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, phương tiện thu giữ tại mỏ đất hiếm Yên Phú của Công ty Thái Dương và bãi tập kết hàng hóa của Công ty Hợp Thành Phát tại Yên Bái (tỉnh Lào Cai).

Trong đó tịch thu khoảng 46.000 tấn quặng đất hiếm, quặng sắt chứa đất hiếm, đất chứa đất hiếm, chất có đất hiếm đang tập kết tại bãi, kho chứa, nhà xưởng và 8.820 tấn quặng đất hiếm, chất có đất hiếm, đất hiếm dạng muối Oxalat với hàm lượng oxit đất hiếm khác nhau, được đựng trong các bao tải.

Trên 1.266 tấn quặng đất hiếm được để trong bao tải ở xưởng chế biến thuộc phường Hải Thành (quận Dương Kinh cũ, Hải Phòng) và 65 tấn quặng đất hiếm tại xưởng chế biến ở thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn (huyện An Lão cũ, Hải Phòng) của Lưu Đức Hoa, quốc tịch Trung Quốc, cũng tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.