Đánh gục bạn nhậu vì mâu thuẫn tính tiền karaoke ở TPHCM

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tú (45 tuổi) và Phan Văn Tuấn (35 tuổi) cùng quê An Giang, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra làm việc với Tú và Tuấn (Ảnh: Mạnh Khá).

Theo điều tra ban đầu, tối 28/1, Tú, Tuấn cùng Hậu và Sơn tổ chức ăn nhậu, sau đó đi hát tại một quán karaoke ở khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ, TPHCM.

Khoảng 23h cùng ngày, khi cả nhóm ra tính tiền, giữa Hậu với Tú, Tuấn phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sự việc được mọi người can ngăn, Hậu cùng Sơn rời quán đi bộ ra đường.

Sau đó, Tú điều khiển xe máy chở Tuấn về phòng trọ lấy một cây rựa rồi quay lại tìm Hậu. Khi đến khu vực ngã ba quốc lộ 51 - đường Hà Huy Tập, phường Phú Mỹ, 2 đối tượng phát hiện Hậu cùng Sơn đang đi bộ.

Tại đây, Tú và Tuấn lao vào tấn công Hậu, sử dụng nón bảo hiểm và hung khí khiến nạn nhân gục xuống đường. Dù Sơn can ngăn, hành vi vẫn tiếp diễn cho đến khi người dân xung quanh can thiệp.

Anh Hậu bị Tú và Tuấn đánh gục trên quốc lộ 51 (Ảnh: Cắt từ clip).

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Toàn bộ diễn biến vụ việc được ghi lại bằng điện thoại và lan truyền trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ vào cuộc điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, Tú và Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.