Người vợ liệt sỹ chờ chồng gần nửa thế kỷ: "Anh đã về và già hơn rồi"

Tối 3/2, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng nhóm Skyline, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Tết tri ân liệt sỹ" - phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sỹ cho thân nhân các gia đình trên địa bàn. Chương trình được tổ chức tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc.

Trong không khí trang nghiêm và lắng đọng, những câu chuyện về sự hy sinh, mất mát cùng khát vọng đoàn tụ lần lượt được sẻ chia.

Một trong số đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), con gái liệt sỹ Nguyễn Văn Phê. Mất cha khi mới 4 tháng tuổi, chị Oanh chưa từng có một ký ức trọn vẹn nào về đấng sinh thành. Suốt những năm tháng trưởng thành với chị, hình ảnh người cha chỉ được ghép lại từ lời kể của người thân và tấm di ảnh đã phai mờ theo năm tháng.

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Vinh (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh), vợ liệt sỹ Trần Hữu Thanh, khiến nhiều người lặng đi. Ngày đó, 2 vợ chồng chung sống với nhau vỏn vẹn 5 ngày. Khi chưa kịp chụp một tấm ảnh cưới, chưa kịp may bộ quần áo mới, người chồng trẻ đã lên đường ra chiến trường rồi vĩnh viễn không trở về.

"Cuối năm 1978, anh Thanh hy sinh tại Campuchia. Tôi chỉ ước có một tấm ảnh rõ nét của anh để đặt lên bàn thờ mỗi dịp Tết", bà Vinh nói trong nước mắt.

Mong ước giản dị ấy của bà Vinh cuối cùng đã được bù đắp khi nhóm Skyline phục dựng di ảnh bằng kỹ thuật hiện đại, tái hiện hình ảnh 2 vợ chồng đứng cạnh nhau rất chân thực và ấm áp.

Sau video tái hiện khoảnh khắc, các bạn trẻ trong nhóm bước lên trao tận tay bà Vinh bức hình ghép 2 vợ chồng.

Khoảnh khắc này như thể người chồng liệt sỹ đã "trở về" đoàn viên bên bà trong những ngày Tết cổ truyền sắp tới. Bà Vinh òa khóc, đôi tay run rẩy đón lấy khung hình rồi ôm chặt lấy. "Anh đã về và già hơn rồi", bà nghẹn ngào chia sẻ.

Những câu chuyện cảm động của người con gái chưa từng có ký ức về cha ngoài tấm ảnh thờ đã ngả màu thời gian, gia đình có 2 anh em ruột cùng hy sinh vì Tổ quốc, người vợ thủy chung suốt đời chưa từng có một tấm ảnh chung với chồng, hay người mẹ mòn mỏi chờ con hơn nửa đời người… đã khiến nhiều người bật khóc.

Khoảnh khắc thân nhân đón nhận ảnh phục dựng trong nghẹn ngào đã chạm tới trái tim của tất cả những người có mặt.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 200 di ảnh và 200 triệu đồng tiền quà tặng tới thân nhân các gia đình liệt sỹ, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Thời gian qua, dự án "Tô màu ký ức" do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng nhóm Skyline được triển khai. Đến nay, dự án đã phục dựng gần 500 di ảnh liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh.

Chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, nhấn mạnh mỗi bức ảnh được trao đi không chỉ là một tác phẩm phục dựng mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn và sự son sắt. "Đó cũng như lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ lãng quên sự hy sinh của cha anh. Những bức ảnh ấy sẽ theo các gia đình trở về với bàn thờ gia tiên, để mùa xuân này, các anh lại được đoàn tụ trong hơi ấm tình thân", chị Hương chia sẻ.