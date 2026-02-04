Chang Mây "Gia đình trái dấu" lên tiếng xin lỗi vì ồn ào đời tư

Chia sẻ trên trang cá nhân vào tối 4/2, diễn viên Chang Mây cho biết, thời gian qua cô lựa chọn im lặng sau khi bị tấn công đời tư không phải vì né tránh trách nhiệm, mà để giữ sự bình tĩnh, nhằm đối diện vụ việc một cách trung thực và có trách nhiệm với các bên liên quan.

Diễn viên Chang Mây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên khẳng định, mình luôn trân trọng con đường nghệ thuật đã theo đuổi, đồng thời cho rằng những thành quả đạt được là kết quả của quá trình học tập, lao động nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ. Cô nhấn mạnh bản thân chưa từng đánh đổi danh dự, nhân cách hay giá trị nghề nghiệp.

Chang Mây cho biết, cô đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt mối quan hệ cá nhân khi nhận thấy không còn phù hợp.

Sau khi đưa ra quyết định này, nữ diễn viên cho rằng một số thông tin riêng tư đã bị phát tán trên mạng xã hội với nội dung sai lệch.

"Nhiều hình ảnh, video bị cắt ghép hoặc sử dụng lại từ thời điểm cũ, không phản ánh đúng bản chất sự việc. Những hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, sự nghiệp cũng như những người không liên quan", cô bày tỏ.

Chang Mây cũng gửi lời xin lỗi đến các đoàn làm phim, đạo diễn, ê-kíp và khán giả vì những ảnh hưởng ngoài mong muốn. Cô khẳng định việc lên tiếng lần này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một công dân trước các thông tin sai lệch, không nhằm tạo thêm tranh cãi.

Nữ diễn viên mong muốn khán giả tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, không suy đoán khi sự việc chưa được làm rõ. Cô đã mời pháp luật vào cuộc và sẽ tôn trọng phán quyết của cơ quan chức năng.

"Tôi không lên tiếng để tạo thêm tranh cãi, mà để bảo vệ bản thân một cách đúng pháp luật, văn minh và minh bạch", diễn viên nói thêm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của Chang Mây cho biết, thông tin nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân là những gì cô muốn chia sẻ. Phía Chang Mây cũng muốn sớm làm rõ vụ việc và sẽ trả lời thêm vào thời gian thích hợp.

Trước đó, tối 9/1, tài khoản của nhiếp ảnh gia Bắc Vũ - người được cho là bạn trai cũ của Chang Mây - đăng bài tố nữ diễn viên có những hành xử thiếu minh bạch trong chuyện yêu đương.

Theo nội dung chia sẻ, Bắc Vũ cho rằng trong thời gian hẹn hò, Chang Mây duy trì liên lạc thân mật với người khác, đồng thời có biểu hiện “dẫn dắt, thao túng” trong mối quan hệ. Thông tin này lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Quỳnh Trang (tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Trang, SN 2001, ở Hà Nội) từng được công chúng biết đến rộng rãi với danh xưng “hot girl mùa thi” sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019.

Trên màn ảnh nhỏ, Quỳnh Trang ghi dấu ấn qua các phim như: Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Cha tôi người ở lại...

Gần đây, cô gây chú ý khi đảm nhận vai Ngân (lúc nhỏ) trong Cách em 1 milimet với hình ảnh trong trẻo, lối diễn tự nhiên, cũng như vai Dương - nữ sinh Nhạc viện xinh đẹp, đa tài trong phim Gia đình trái dấu.

Chang Mây và Thái Vũ ở hậu trường phim "Gia đình trái dấu" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Quỳnh Trang từng chia sẻ áp lực lớn nhất với cô là làm sao thoát khỏi suy nghĩ rằng mình chỉ là một “hot girl đi diễn” hay đơn thuần là “bình hoa di động”.

Nữ diễn viên sinh năm 2001 từng cho biết khát khao lớn nhất là của cô là được trải nghiệm nhiều số phận khác nhau, trở thành “tắc kè hoa” trên màn ảnh, thay vì tự đóng khung mình trong một kiểu nhân vật.