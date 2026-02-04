Trường hợp nào được thêm ít nhất 1,5 triệu đồng mỗi tháng?

Ngày 4/2, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng, gồm: cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp xã.

Cán bộ giải quyết hồ sơ tại UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhóm thứ hai là viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền phân công, điều động làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cùng nằm trong đối tượng được hưởng.

Thu nhập tăng thêm sẽ được xác định theo tháng, chi trả theo quý, căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mức hưởng tối thiểu được đưa ra trong nghị quyết là 1,5 triệu đồng/người mỗi tháng đối với trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với trường hợp hoàn thành nhiệm vụ có mức hưởng không thấp hơn 500.000 đồng/người/tháng.

Người kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được tính ở vị trí cao nhất, trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được hưởng chính sách trên.

Năm 2026, đối với cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/tháng; hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 0,3 lần; hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,1 lần.

Từ năm 2027 trở đi, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách hằng năm nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Việc chi thu nhập tăng thêm phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc, không cào bằng. Quỹ tiền lương làm căn cứ tính chi là tiền lương cơ bản theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, không bao gồm phụ cấp.